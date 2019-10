PSG - Quand Zlatan adoube Mbappé

L’attaquant suédois s’est confié à la Gazzetta dello Sport évoquant au passage Kylian Mbappé.

Zlatan Ibahimovic, auteur d'un passage glorieux au PSG et qui fait désormais les beaux jours de la formation californienne du LA Galaxy en , estime que le club francilien possède le numéro 1 actuel qui selon lui n'est autre que l'attaquant international français Kylian Mbappé.

Arpentant les prés de football au sein des plus grands clubs de la panète depuis près de 20 ans, le Super Swede reconnait la qualité du virtuose tricolore.

Zlatan en profite aussi pour donner un conseil en or au jeune "Kyky": «Le succès est arrivé très vite, alors qu'il était extrêmement jeune. Mais il devra continuer à transpirer et avoir plus faim que les autres», a estimé Ibra dans les pages du quotidien sportif transalpin italien.

De passage au PSG entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a laissé une empreinte durable grâce à ses 156 buts en 180 matches. Kylian Mbappé en est lui à 63 buts en 93 sorties. Pas mal, n'est-ce pas Zlatan ?