PSG : prolongé, délivré, Mbappé claque un triplé face à Metz

Pouvait-on être passé à côté de l’information du jour ? À l’heure où l’information s’écrit en 140 signes et se répand comme une traînée de poudre sur internet, qui aurait pu manquer la folle nouvelle ? « Alors on sait ce qu’il va faire Mbappé ? », aux abords du Parc des Princes, ce père de famille n’avait visiblement pas jeté un œil sur l’actualité...



Il était bien le seul. Dans le métro, la plupart des supporters du PSG guettaient leur téléphone à l’affût de la moindre information sur une potentielle annonce de prolongation de la star française. À son entrée sur le terrain en compagnie de ses partenaires, une clameur particulière s’élevait depuis les tribunes. Comme à son habitude, Mbappé s’échauffait en toute tranquillité. Après l'habituel exercice de frappes au but, le champion du monde se mettait à l’écart pour un léger exercice d’appuis et de courses. Alors qu’il rentrait au vestiaire, une petite tribune était installée entre le rond central et la ligne de touche.



Tout le Parc s’attendait alors à un hommage pour Di Maria, excellent face à Metz et auteur d’un but et d'une passe décisive (sa 114e offrande sous le maillot parisien). Mais la célébration organisée par le club était destinée à l’international français qui entrait sur la pelouse accompagné de Nasser Al-Khelaïfi, qui a été l'un des grands artisans de la prolongation du meilleur buteur parisien.

« J’ai toujours dit que Paris était ma maison »

Alors que le stade vibrait et que le nom de Mbappé retentissait, le président du PSG affichait un large sourire, conscient d’avoir frappé un grand coup sur la scène du football mondial. "J'ai une très belle nouvelle pour vous, soufflait-il, faisant se soulever le public. Kylian Mbappé va rester jusqu'en 2025. On croit en notre projet avec lui depuis le premier jour où il est venu ici. Il va continuer avec nous, pour écrire la grande histoire du Paris Saint-Germain".

Dans une atmosphère que le Parc des Princes n’avait plus connue depuis de trop nombreuses semaines, l’attaquant prenait le micro pour confirmer la grande nouvelle. "Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France et à Paris, ma ville. J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Donc merci beaucoup pour cet accueil".

Plus que 29 buts pour dépasser le record de Cavani

Le ton était donné en toute sobriété de la part du Francilien qui affichait son maillot blanc floqué de sa nouvelle fin de contrat : 2025. La bonne nouvelle ne l’aura jamais perturbé. Elle l’a au contraire galvanisé. Et samedi soir, sa prolongation de trois ans aura rimé avec triplé.



Alors que Paris démarrait la rencontre au petit trot, Mbappé fut comme souvent cette saison le détonateur qui fit exploser le Parc. D’abord sur une passe de Di Maria, il crochetait Caillard et marquait dans le but vide (1-0,26e). Deux minutes plus tard, Messi le servait en profondeur et il doublait la mise du gauche (2-0, 28e).



Au retour des vestiaires, il poursuivait son festival en chipant un ballon dans les pieds de Kouyaté avant de crocheter à nouveau Caillard et de le laisser sur les fesses. Mbappé concluait une saison à 28 réalisations en L1 et se rapprochait un peu plus du record de buts d’Edinson Cavani. Le prodige aura encore trois saisons pour inscrire les 29 buts qui le séparent de l’Uruguayen. À ce rythme-là, cela devrait être une formalité.