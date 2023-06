PSG : pourquoi Mbappé partirait en 2024

Si Kylian Mbappé a assuré qu'il honorerait son contrat au PSG, son aenir reste scruté, des deux côtés des Pyrénées.

« J’ai dit que l’année prochaine je jouerai au PSG, j’ai un an de contrat donc je vais honorer mon contrat. J’ai mon contrat, je suis très content, j’ai dit que je serai là l’année prochaine et j’espère qu’on fera une grande année. » Cette déclaration limpide de Kylian Mbappé lors de la cérémonie des Trophées UNFP ne laisse guère de place au doute quant à l'avenir à court terme du champion du monde.





Mbappé honorera bien sa deuxième année de contrat avec le Paris Saint-Germain. En revanche, la suite s'annonce beaucoup plus indécise. L'attaquant n'a toujours pas activé une clause de son contrat qui lui permettrait d'être lié à Paris jusqu'en 2025. Cela ne signifiera pas qu'il ne prolongera pas au cours de la saison prochaine, mais la tendance serait bien à un départ dans un an.

Mbappé "sûr de lui dans son plan de carrière"





Kylian Mbappé n'a jamais caché son désir de prendre part aux Jeux Olympiques. Un événement qui se déroulera justement en 2024, dans la capitale... Autre argument de poids : l'ambition du phénomène, intacte, et non satisfaite après les multiples désillusions du PSG.





Interrogé cette semaine sur le dossier, Jérôme Rothen avait été assez clair. « C’est parti pour que ça se finisse. Vu son discours, il paraît assez clair, pas du tout dans l’interrogation et sûr de lui dans son plan de carrière, de toute façon il l’est depuis tout gamin. Après, il a été surprenant dans le passé. Dans l’interview qu’il nous avait donné il y a deux ans, ça ne sentait pas bon pour la suite de son aventure au PSG. Mais tout a été bouleversé et il a quand même réussi à prolonger. Ils ont réussi une fois, est-ce qu’ils y arriveront une deuxième fois ? J’ai du mal à y croire...".





"Et puis maintenant ce n’est plus un jeune joueur, avait aussi souligné l'ancien international. Il est en plein milieu de sa carrière, c’est surtout ça qu’il faut voir. J’imagine que lui aussi a envie de gagner la plus belle des compétitions (la Ligue des champions, ndlr), peut-être avec le PSG l’année prochaine mais si ce n’est pas le cas ça sera avec un autre club... ».