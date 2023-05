PSG - Pourquoi Carlos Soler joue à la place de Warren Zaïre-Emery?

Peu en vue en termes de performances, Carlos Soler dispose pourtant de davantage de temps de jeu ces derniers temps. Et ce n'est pas un hasard.

Bien que le titre ne soit pas encore mathématiquement dans les poches parisiennes et que l'OM s'est à nouveau rapproché au classement, le PSG a déjà la tête à la préparation de la saison suivante. Et parmi les priorités du club parisien, le dégraissage de l'effectif occupe la première place de la longue liste. Carlos Soler, recruté contre 18M cet été en provenance de Valence, fait partie des indésirables. Pourtant, l'Espagnol joue beaucoup ces derniers temps. Et ce ne serait en réalité pas un hasard.

Le temps de jeu de Carlos Soler expliqué

En difficultés cette saison à Paris dans un milieu de terrain qui n'a jamais trouvé ses marques, Carlos Soler était destiné à jouer les seconds rôles et s'inscrire dans la rotation. Pourtant, l'Espagnol dispose d'un temps de jeu très important depuis un mois. Alors qu'il n'avait joué que 36 minutes cumulées contre Lille, Marseille, Nantes et le Bayern entre février et début mars, l'ancien milieu de Valence a été titularisé lors de 5 des 7 derniers matchs disputés par le PSG. Et les deux seules fois où il n'a pas été aligné d'entrée sur cette période, c'est parce qu'il était blessé. Étonnant, ce regain de temps de jeu n'est en réalité pas un hasard.

Carlos Soler dispose d'un contrat à Paris courant jusqu'en juin 2027 mais fait partie des indésirables dont le club veut se séparer. Selon plusieurs informations, le PSG aurait ouvert la porte d'un départ et l'Espagnol serait suivi par l'Atlético de Madrid et d'autres écuries européennes. Son augmentation de temps de jeu récente ne serait dès lors pas anecdotique, le club cherchant à le valoriser au maximum. Une stratégie osée qui sous-entend dès lors que tous les joueurs titularisés ne le sont désormais plus forcément en raison de leurs performances mais pour des raisons non-sportives. Un problème important quand on sait que Soler évolue au même poste que le jeune Warren Zaïre-Emery dont la progression se retrouve stoppée depuis plus ou moins le même laps de temps.