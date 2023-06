PSG : Pour Ménès, la première raison de l'échec est...

Le journaliste est revenu sur la saison délicate du Paris Saint-Germain.

Si la saison 2022-23 du PSG est unanimement perçue comme un échec, Pierre Ménès estime que l'impact de la Coupe du monde a été sous-estimé par de nombreux observateurs. "Le problème est qu'il y a eu cette Coupe du Monde en plein milieu et que Neymar y a laissé sa cheville, Messi sa motivation et Mbappé une bonne partie de ses jambes", a souligné l'ancien journaliste du CFC sur son bloc personnel.

"L'effectif du PSG était mauvais et surtout extrêmement déséquilibré"

Ménès ne s'arrête toutefois pas à cette cause. L'effectif du club de la capitale également pointé du doigt. "Cette saison, l'équipe n'a pas fonctionné. On peut dire de façon assez facile que c'est la faute de Galtier, mais je pense que l'effectif du PSG était mauvais et surtout extrêmement déséquilibré.Tu ne peux plus jouer en Ligue 1 et encore moins en C1 avec un milieu de terrain Renato Sanches - Verratti - Vitinha, qui culmine à 1,72 mètre de hauteur max. C'est impossible, cela n'existe plus. Le PSG a fait l'erreur de croire que Messi, Neymar et Mbappé allaient faire la saison du PSG à eux trois."