PSG : pour Anelka, Pochettino a les mains liées

Dire que le jeu proposé par le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino ne fait pas rêver est un euphémisme. En effet, malgré une équipe composée de stars et l'arrivée de Lionel Messi l'été dernier, le club francilien déçoit régulièrement. Peu séduisant mais au point niveau comptable, le PSG joue avec les nerfs de ses supporters. Lundi soir, les nerfs ont lâché.



Anelka n'accable pas Pochettino



Et pour cause, Paris s'est fait éliminer de la Coupe de France devant ses propres supporters par l'OGC Nice. Un titre de plus qui échappe aux Parisiens, lesquels ont été dauphins du LOSC la saison dernière en Ligue 1. Pour Nicolas Anelka, ancien buteur du club, Mauricio Pochettino est loin d'être le seul à blamer. Selon lui, il dispose d'une mission rendue impossible.



"S'il fallait le virer, c'était au mois de décembre. Il est vrai qu'il n'a pas apporté ce qu'il devait apporter (...), mais il ne peut pas, en vérité. Tout le monde sait pourquoi. C'est très difficile. Beaucoup de gens parlent sur le coach et sur les joueurs. Quand t'es coach de cette équipe, c'est très compliqué de venir avec un projet de jeu", a déploré Anelka à l'antenne de RMC Sport.



"Mettre des stars sur le banc ? Il ne le fera pas"



"Il avait l'habitude de faire certaines choses à Tottenham, et force est de constater qu'il ne peut pas le faire au PSG. Il est là, il sait qu'il va prendre son salaire tous les mois, que son salaire est compté. Il va faire le plus de matchs et mois possibles, mais ça ne pourra pas durer. Il faut être kamikaze pour mettre des stars sur le banc, et peut-être que ce n'est pas un kamikaze", a ensuite ajouté l'ancien international français, qui estime que les consignes viennent d'en haut...



"S'il veut développer son jeu il doit faire des choix forts. Quand on dit qu'il n'y a pas de repli défensif, on sait qui est pointé du doigt. Mettre des stars sur le banc ? Il ne le fera pas, même s'il veut le faire il y aura la direction au-dessus...". Un avis bien tranché.