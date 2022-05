PSG - Pochettino : "Juger Messi de cette manière est injuste"

Lionel Messi n'a pas répondu pleinement aux immenses attentes déclenchées par sa venue au Paris Saint-Germain cette saison. Seulement partie remise pour l'Argentin ?

"Une année d'apprentissage pour Messi"

Mauricio Pochettino veut en tout cas croire que son génie retrouvera de sa superbe la saison prochaine, après une première saison en guise d'adaptation.

"Tu ne peux pas parler de Messi de cette façon. C'est comme quand je parle de Maradona. Je ne parle pas d'un joueur ordinaire. Messi est au même niveau que Diego Maradona. Il est clair que le passage de Barcelone au Paris Saint Germain a été un changement dans lequel un processus d'adaptation a été nécessaire", a estimé Pochettino dans un entretien à Europe 1.

"Certaines circonstances ne lui ont pas permis de se sentir aussi à l'aise qu'à Barcelone où il avait passé 20 ans. Où il avait été le porte-drapeau du club."

"Juger Messi de cette manière est injuste. Je n'ai aucun doute sur sa qualité. Messi a suffisamment de talent pour faire ce qu'il a à faire. Il va le faire. La saison prochaine sera une saison complètement différente pour lui", prédit encore son compatriote.

"Ce fut une année d'apprentissage, et pas seulement au niveau professionnel en venant au Paris Saint-Germain, dans un nouveau championnat et avec de nouveaux coéquipiers, mais aussi au niveau familial. Il faut en tenir compte. C'est un bouleversement important qui peut affecter un joueur."

"Nous devons donner de la valeur à ce titre"

L'entraîneur parisien est également revenu sur cette fin de saison étrange, marquée par un titre célébré de leur côté par des ultras en grève d'encouragements depuis l'élimination face au Real Madrid.

"Les attentes étaient élevées. Il est clair que l'objectif principal du Paris Saint-Germain ces dernières années a été la Ligue des champions, mais le dixième titre d'un club de 50 ans ne doit pas être sous-estimé", a insisté Pochettino.

L'article continue ci-dessous

"Nous devons cimenter l'histoire du club avec des titres. Je suis arrivé l'année dernière, l'équipe était troisième au classement, avec beaucoup de problèmes, avec 12 joueurs blessés, le COVID... nous n’avons pas gagné le championnat et c'était une grande frustration. C'est pourquoi il faut lui donner de la valeur, même s'il est vrai que la déception a été grande de ne pas gagner la Ligue des champions."

Enfin, l'ancien coach de Tottenham se dit touché par la situation avec les supporters : "Bien sûr, ce n'est pas quelque chose d'agréable à vivre. Nous avons connu des matchs au Parc des Princes où vous êtes triste parce que vos fans n'encouragent pas l'équipe.

"C'est quelque chose qui vous affecte. Nous avons toujours parlé de l'atmosphère ici et cette situation me rend triste, elle m'affecte parce que j'étais un joueur du PSG et maintenant je suis entraîneur dans ce club. J'espère que ce sera résolu."