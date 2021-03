PSG, Pochettino agréablement surpris par la réaction de ses joueurs après "des jours difficiles"

L'entraîneur du PSG a félicité ses joueurs après la victoire de son équipe contre le LOSC en Coupe de France ce mercredi.

Le Paris Saint-Germain a rebondi avec brio ce mercredi. Battu, à la surprise générale, par le FC Nantes dimanche soir en Ligue 1, laissant passer une occasion en or de reprendre la tête du classement, le club de la capitale s'est imposé ce mercredi en huitième de finale de Coupe de France contre Lille grâce à des buts de Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Le PSG a réalisé un match solide et est toujours en lice pour remporter toutes les compétitions dans lesquelles il est engagé.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a rendu hommage à ses joueurs qui ont montré un visage conquérant seulement quelques jours après des évènements extra-sportifs très grave ayant touché deux joueurs du vestiaire parisien : "Je suis satisfait, très content de l'état d'esprit de l'équipe. Nous avons vécu des derniers jours difficiles, les joueurs comme leurs familles. Je ne parle pas seulement de la défaite face à Nantes, mais aussi de tous les évènements extra-sportifs. Je les félicite. Je les sentais touchés par ce qui s'était passé dimanche".

"Quand il se passe ce genre de choses, la raison laisse place au coeur, dans ces moments-là. L'humain, c'est la priorité. Personne n'est préparé à ce genre de situations. Mais les joueurs ont montré un état d'esprit extraordinaire. Les joueurs ont fait un grand travail pour rester concentrés, leur état d'esprit a été extraordinaire. Angel (Di Maria) et Marquinhos se sentaient bien pour jouer. On connaissait leur état, mais on a pris la décision commune de compter sur eux pour ce match", a ajouté l'Argentin.

"Keylor est dans un état de forme extraordinaire"

Infranchissable contre le Barça en Ligue des champions, Keylor Navas a de nouveau brillé contre le LOSC ce mercredi. Mauricio Pochettino a encensé son portier : "Je ne peux parler que des deux mois et demi que j'ai passés ici. Mais sur ce que j'ai vu, Keylor montre un niveau compétitif incroyable. C'est un des meilleurs gardiens du monde. C'est un joueur très important pour nous. Il est actuellement dans un état de forme extraordinaire".

L'Argentin a donné des nouvelles de Mauro Icardi, sorti sur blessure : "Pour Mauro (Icardi), il est sorti par précaution, ça ne semble pas très grave. Et pour Kylian, il était prévu qu'il joue, mais moins de minutes que ce qu'il a joué au final. En seconde période, j'ai vu une équipe de Paris compétitive, je n'ai pas vu une baisse de tension. Lille était mené et a pris des risques. Mais l'équipe s'est battue et je suis content de ce qu'on a montré".

"Le 3 avril (date du match en Ligue 1 contre le LOSC), ce sera une autre approche, une autre compétition. Il y a Lyon dimanche puis deux semaines ensuite, il faudra recharger les batteries, après ces deux premiers mois de folie", a conclu Mauricio Pochettino. Le PSG affronte l'Olympique Lyonnais dimanche, un match capital pour le champion de France en titre dans la course au titre avec l'OL et le LOSC.