PSG : Pas de surprise à Nice, Sanches pourrait enchaîner, Ramos et Ruiz titulaires

Sans Verratti, forfait, Paris devrait s'appuyer sur Fabian Ruiz et Renato Sanches au milieu. Ramos va, de nouveau pouvoir apporter son expérience.

, absent lors des deux dernières rencontres de L1, qui se sont soldées par des défaites contre Rennes et Lyon

Les Titis sur le banc



Christophe Galtier a été clair : il n'y aura pas de surprise du côté de Nice. Alors que les supporters du PSG attendent une réaction de la part de leur équipe en terre azuréenne, le technicien parisien sait qu'il ne pourra pas faire jouer la concurrence pour créer un électrochoc."Il y a peu de possibilités de changement, peu de concurrence. Vous ne pouvez pas dire à vos joueurs qu'ils vont sortir de l'équipe, c'est un mensonge", assurait l'ancien coach de l'OGCN en conférence de presse vendredi après-midi.Face à son ancienne formation, Galtier pourra compter sur le retour de Sergio Ramos. A l'heure où le technicien a demandé à ses joueurs de montrer plus de détermination et de personnalité au cours de sa causerie de mardi, il pourra compter sur l'expérience et le caractère de l'Espagnol, qui devrait retrouver un place de titulaire aux côtés de Marquinhos et de Danilo Pereira.Au milieu, l'absence de Marco Verratti ne laisse que très peu de choix. Galtier pourrait privilégier l'expérience et reconduire Renato Sanches qui, par séquences, a su tirer son épingle du jeu lors du match apathique du PSG face à Lyon dimanche dernier (0-1). A ses côtés Fabian Ruiz et Vitinha devraient être alignés.Les Titis, Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu sont pressentis pour démarrer sur le banc. Pour le reste, pas non plus de surprise. Hakimi et Nuno Mendes évolueront en piston, Messi et Mbappé - qui malgré une gène à la hanche devrait démarrer - auront la charge d'animer le secteur offensif et devrait une efficacité qui fuit depuis deux matchs.Donnarumma - Danilo Pereira, Ramos, Marquinhos - Hakimi, Vitinha, Sanches, Ruiz, Mendes - Messi, Mbappé.