PSG ou Real Madrid pour Saliba ?

Nice vs Paris Saint-Germain

Fabrizio Romano a révélé les dernières rumeurs selon lesquelles le Real Madrid aurait fait du défenseur d'Arsenal William Saliba sa priorité.

Un rapport en France plus tôt cette semaine a indiqué que Los Blancos sont prêts à placer l'international français en tête de leur liste de présélection avant l'été prochain.

Le Real Madrid a été en proie à des problèmes de blessures au milieu de sa défense ces derniers temps, David Alaba n'étant désormais pas attendu de retour avant 2025, et dans cette optique, il est prêt à dépenser de l'argent pour un défenseur central.

L'article continue ci-dessous

L'équipe de Carlo Ancelotti a pour politique de faire une signature à succès par été et a mis de l'argent de côté pour conclure une autre grosse affaire l'année prochaine.

L'expert en actualités sur les transferts de football Romano, cependant, ne pense pas qu'il y ait d'avancée dans ce dossier.

« Une histoire qui revient sans cesse en ce moment est celle de William Saliba et d’un possible départ d’Arsenal. Ces dernières semaines, nous avons entendu parler à plusieurs reprises du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, mais je peux honnêtement dire que je n’ai aucune confirmation de tout cela, y compris sur l’affirmation selon laquelle le Real Madrid aurait contacté l’entourage de Saliba », a-t-il écrit pour le Daily Briefing.

« Je ne suis au courant de rien de concret à ce stade. Tout ce que je sais, c’est que Saliba est entièrement concentré sur Arsenal, alors qu’Arsenal considère évidemment aussi Saliba comme un élément clé de son projet, rien d’autre. »

Romano a cependant confirmé que le Real Madrid étudiait ses options dans ce domaine après avoir raté Leny Yoro l’été dernier, le défenseur central de Lille ayant plutôt rejoint Manchester United.