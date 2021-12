PSG : Opération dégraissage à venir durant le mercato

Premier du championnat et invaincu, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions malgré une seconde place en poules, la première moitié de saison du PSG est presque parfait sur le plan comptable. Dans le jeu, c’est autre chose et Mauricio Pochettino n’a toujours pas trouvé la bonne formule.

Si l’entraîneur argentin tâtonne avec son schéma tactique, il y a une chose de sûre avec lui, c’est qu’il a son onze bien en tête. Malgré quelques retouches par-ci, par-là, Pochettino s’appuie sur une colonne vertébrale presque inamovible.

L’enchaînement des matches et l’accumulation de la fatigue devraient pousser l’ancien de Tottenham à faire des changements mais il semblerait que certains n’est plus vraiment d’avenir au sein du PSG.

Kurzawa et Rafinha poussés dehors

A la recherche de liquidité, le club parisien ne serait donc pas contre se débarrasser de quelques « indésirables » nous apprend L’Equipe. Prolongé jusqu’en 2024 à l’été 2020, Layvin Kurzawa a disparu des radars. Dans le viseur de l’OL durant l’été, le latéral gauche n’a plus joué depuis le Trophée des Champions et s’est vu montrer la porte de la sortie.

C’est également le cas de Rafinha. Voulu par Thomas Tuchel, le milieu brésilien n’a fait que six mois avec le coach allemand avant de voir débarquer Pochettino. Et il est clair que l’Argentin ne compte pas sur lui depuis son arrivée. Sous contrat jusqu’en 2023, Rafinha a appris par sa direction qu’il pouvait chercher un club durant l’hiver d’après le quotidien sportif.

L'article continue ci-dessous

Entre Kurzawa et l’ancien du Barça, voici les deux joueurs invités à partir. Mais d’autres pourraient bien faire leur valise en cas d’offres « intéressantes ». C’est notamment le cas de Mauro Icardi. Dans le dur depuis sa première saison réussie en prêt, l’attaquant argentin joue les jokers de luxe et son histoire récente avec sa femme n’a pas forcément arrangé son cas au PSG. Acheté 50 millions d’euros, l’ancien de l’Inter ne vaut plus ce prix mais Paris se contentera d’un joli chèque…

Quel avenir pour Icardi ?

Enfin L’Equipe termine cette revue d’effectif avec les cas Sergio Rico et Abdou Diallo. Le gardien espagnol a devenu le 3eme gardien du club après l’arrivée de Gianluigi Donnarumma et ne devrait pas jouer plus que les 22 minutes jouées à Nantes. De quoi mettre les voiles ? Le marché des gardiens est souvent bouché l’hiver donc il y a fort à parier que si départ il y a, ce sera durant l’été 2022.

Même constat pour Diallo. Le défenseur dépanne à gauche comme en défense centrale mais n’est pas un choix préférentiel pour Pochettino. Problème, le défenseur va disputer la CAN avec le Sénégal et manquera donc un mois de compétition. De quoi rebuter certains prétendants notamment en Premier League.