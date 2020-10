PSG-OM : Tout est de la faute de Payet ?

D'après le coach du FC Nantes, le milieu de l'OM a augmenté les tensions avec son chambrage sur internet.

Christian Gourcuff affirme que tout est de la faute de Dimitri Payet. Le tacticien nantais estime que l'attitude de la star de l'OM sur les réseaux sociaux a prédisposé le Classique du 13 septembre dernier à déraper.

Tirage de la Ligue des Champions : Pas si facile pour le PSG, l'OM et Rennes peuvent espérer

"Le plus important, c’est tout le contexte autour et qui est maintenant admis et généralisé sur les réseaux sociaux. On attise toute cette agressivité. Après il ne faut pas s’étonner que les mecs pètent les plombs. C’est la conséquence de tout ce qu’il y a eu avant, d’un environnement qui attise l’agressivité partout', a ainsi analysé le technicien en conférence de presse.

Plus d'équipes

"(...) Cela a commencé avec Payet. Mais là cela a ressemblé à un jeu. On s’insulte mais ce n’est pas grave, on fait monter la sauce. Le chambrage n’a lieu d’être qu’avec des personnes de connivence. Il y a déjà une animosité idiote entre Paris et Marseille. Si on en rajoute en plus... Moi je chambre mes joueurs mais je ne me permettrais pas de chambrer mon ennemi", a ajouté Gourcuff.