PSG - OM : Neymar finalement sur le banc, Payet en faux avant-centre

Annoncé comme titulaire suite à la dernière mise en place à l’entraînement, Neymar sera sur le banc au coup d’envoi du Trophée des Champions.

Absent depuis un mois jour pour jour, Neymar a fait son retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Lens afin d’affronter l’ pour le 2020. Malgré sa longue absence et son manque de rythme, le Brésilien était annoncé titulaire pour ce Clasico. Finalement, Mauricio Pochettino a préféré ne pas prendre de risque avec sa star brésilienne et a fait le choix de le laisser sur le banc au coup d’envoi. Pour les retrouvailles entre Neymar et Alvaro Gonzalez, il faudra donc attendre un peu.

L’entraîneur argentin a d’ailleurs bien brouillé les cartes lors du dernier entraînement au Camp des Loges, mardi. Avec Dagba positif au Covid-19 et un Florenzi en phase de reprise, le jeune Pembélé tenait la corde pour débuter mais c’est finalement l’ancien de la Roma qui retrouvera une place de titulaire pour la première fois depuis le 20 décembre dernier et le nul contre .

L’autre changement en défense par rapport à la victoire contre Brest concerne le couloir gauche puisque Bakker va souffler un peu. Le Néerlandais est suppléé par Layvin Kurzawa qui avait fait son retour dans le groupe le week-end dernier.

Sorti suite à des maux de ventre en championnat durant le week-end, Idrissa Gueye ne composera pas une troisième fois de suite le trio du milieu de Pochettino. Le coach parisien a décidé de mettre de l’impact dans l’entrejeu en titularisant Paredes qui, comme Neymar et Kimpembe, a fait son retour à l’entraînement collectif en début de semaine.

Avec un Verratti toujours position comme meneur de jeu, l’attaque du PSG sera composée de Mbappé et Di Maria, toujours en panne de confiance et de Mauro Icardi. Fraichement revenu de blessure, l’ancien attaquant de l’ n’avait pas manqué son retour à la compétition contre Brest avec un but et une passe dans les 25 minutes que lui avaient données Pocchetino.

La composition du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Paredes, Herrera - Verratti, Mbappé, Di Maria – Icardi

La composition de l’OM : Mandanda – Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo – Rongier, Kamara, Gueye – Thauvin, Payet, Radonjic