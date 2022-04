PSG-OM : Navas de retour à l'entraînement

Dimanche soir pour un Classique qui s'annonce décisif dans la course au titre, Paris va pouvoir compter sur ses hommes du moment. Face à Marseille, Mbappé, Neymar, et Messi devraient bien être présents sur la pelouse du Parc des Princes. Dans le secteur offensif, seul Julian Draxler manquait à l'appel puisqu'il était en soins après sa chirurgie du ménisque externe du genou droit.

Du côté des milieux de terrains, Herrera (problème aux yeux, son retour à l'entraînement collectif a été différé à la semaine prochaine) et Paredes (adducteurs) étaient eux aussi absents. Contre l'OM, Pochettino pourra s'appuyer sur Verratti, Gueye et Danilo. Ainsi que sur Wijnaldum et quelques titis présents à l'entraînement : Michut et Simons.

En défense, Abdou Diallo n'était pas non plus présent, toujours blessé à un adducteur. Il continue son travail de réathlétisation et reprendra l'entraînement avec le groupe la semaine prochaine. En défense, Paris devrait aligner sa défense classique avec Hakimi, Marquinhos, Kimpembe et Nuno Mendes.

Navas qui a repris l'entraînement vendredi devrait être un court pour démarrer le Classique. Donnarumma a de fortes chances de débuter son premier PSG-OM mais pas forcément d'en connaître l'ambiance particulière puisque les ultras ont prévu de rester silencieux.

Enfin, une scène insolite s'est produite devant une des entrées du Camp des Loges. Layvin Kurzawa est arrivé environ quinze minutes après le début de l'entraînement collectif car il est actuellement en soins après sa lésion au mollet. A bord de son bolide, il a trouvé porte close à la première entrée mais a pu pénétrer sur les lieux via la seconde entrée, celle que les joueurs utilisent le plus souvent.