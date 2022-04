PSG-OM : les stats à connaître avant le Classique

Voici les stats à connaître avant le Classique entre le PSG et l'OM, ce dimanche :



● Paris et Marseille vont s’affronter pour la 85e fois en Ligue 1 pour un bilan parfaitement équilibré de 32 victoires partout (20 nuls). Néanmoins, le PSG n’a perdu qu’un seul de ses 19 derniers matches contre l’OM dans l’élite (14 victoires, 4 nuls), l’OM échouant à marquer lors de 5 des 7 plus récents.



● Paris n’a perdu qu’une seule de ses 11 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1 (9 victoires, 1 nul), mais c’était la dernière en date, en septembre 2020 (0-1).



● Paris a marqué 11 buts lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (5-1 v Lorient, 6-1 à Clermont), c’est seulement la 3e fois de son histoire qu’il enchaîne 2 rencontres de L1 à 5+ buts après octobre 2018 (5-0 v Lyon puis Amiens) et mai 2017 (5-0 v Bastia puis St Etienne).



● Marseille a remporté ses 4 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours et sa meilleure depuis octobre-décembre 2020 (6).

Marseille voyage (très) bien

● Paris est invaincu lors de ses 18 derniers matches à domicile en Ligue 1 (17 victoires, 1 nul), marquant 48 buts. Il s’agit de la meilleure série en cours. De même, les Parisiens ont remporté leurs 7 dernières réceptions dans l’élite, là aussi meilleure série en cours.



● Marseille a glané 33 points à l’extérieur en Ligue 1 cette saison, 5 de plus que toute autre équipe et 7 de plus que son total à domicile (26), différentiel le plus élevé dans l’élite. Il s’agit du meilleur total de l’histoire de l’OM après 15 déplacements dans une saison de L1.



● Paris (124) et Marseille (100) sont les 2 seules équipes à minimum 100 attaques construites (séquences de 10+ passes dans le jeu finissant par un tir ou un ballon touché dans la surface) en Ligue 1 cette saison. Les 2 formations affichent d’ailleurs les meilleurs taux de possession (63.7% pour Paris et 61.2% pour Marseille) et de passes réussies (90.6% pour Paris, 88.1% pour Marseille) dans l’élite en 2021/22.

Mauro Icardi en joker de luxe ?

● L’attaquant de Paris Kylian Mbappé est le 2e meilleur buteur de l’histoire du Classique en Ligue 1 avec 6 buts inscrits. Il est seulement devancé par Zlatan Ibrahimovic (7).



● Mauro Icardi (Paris) a marqué 3 buts contre Marseille en Ligue 1, sa proie favorite. Il est le joueur actuel de L1 qui touche la plus grande part de ses ballons dans la surface cette saison (23.5% - 60/255).



● Le portier de Marseille Pau Lopez est le gardien des 5 grands championnats européens qui touche le plus de ballons en dehors de sa surface par match en moyenne (20.3).



● Ce match verra s’affronter Mauricio Pochettino pour Paris et Jorge Sampaoli pour Marseille, 2 entraîneurs de nationalité argentine, pour la 2e fois après le match aller (0-0). Avant ça, il fallait remonter au 2 février 2020 pour voir s’affronter 2 coaches d’une même nationalité autre que française en Ligue 1, il s’agissait d’un match 100% Portugais entre le Bordeaux de Paulo Sousa et le Marseille d’André Villas-Boas (0-0).