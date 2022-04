PSG-OM : Comment jouer sans Arkadiusz Milik ?

Maudite sélection polonaise ! Comme l’été dernier, Arkadiusz Milik s’est blessé à la cuisse lors du dernier rassemblement, et il est plus qu’incertain pour le Classique de dimanche soir entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli dit conserver "un mince espoir" de voir l’ancien Napolitain dans le groupe qui se déplacera au Parc des Princes, mais les chances de le voir titulaire sont nulles.

Alors, comment jouer sans Milik ? Sa blessure de l’été dernier a obligé son entraîneur à faire sans lui en début de saison, et donc également sur les derniers matchs. Avec plusieurs systèmes tentés, et évidemment modulables en cours de match pour passer à cinq derrière : 4-3-3 avec remplacement poste pour poste, 4-3-3 avec faux N°9 ou encore un 4-4-2 avec deux "pointes", comme face à Salonique.

4-3-3 avec faux N°9

Face à la puissance offensive de feu des Parisiens, un 4-3-3 modulable en 5-2-3 semble être la meilleure solution pour l’OM. Et pour gagner la bataille du milieu de terrain, Sampaoli pourrait être tenté par l’option du faux N°9, appelé à redescendre pour chercher les ballons. Dans ce système, Payet part évidemment favori, mais Harit pourrait également avoir sa chance.

Au milieu de terrain, le trio Guendouzi-Kamara-Gerson devrait être aligné, d’autant plus que les deux derniers cités - absents à Salonique - sont frais. Avec la possibilité pour le Tricolore de glisser en défense centrale, et pour le Brésilien d’occuper le couloir gauche, comme il l’a souvent fait cette saison. En défense, Saliba et Caleta-Car prendront place dans l’axe, tandis que Rongier et Peres occuperont les côtés.

Le XI probable en 4-3-3 avec faux N°9 : Lopez (ou Mandanda) - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Ünder, Payet, Harit (ou Dieng).

4-3-3 avec remplacement poste pour poste

Dans un registre similaire, Sampaoli pourrait décider d’aligner un véritable attaquant de pointe pour exploiter les espaces dans le dos de Marquinhos et - sans doute - Sergio Ramos. Deux options s’offrent au technicien argentin : Dieng, dont le gabarit pourrait poser problème face aux deux colosses parisiens, ou encore Bakambu, mais l’ancien Sochalien sort d’une rencontre délicate à Salonique.

Pour le reste de la composition, cela ne changera rien. En revanche, l’OM pourrait facilement basculer en 4-4-2 pour, encore une fois, remporter la bataille du milieu de terrain et bloquer les flèches parisiennes sur les côtés. Payet et Dieng resteraient aux avant-postes, tandis que l’ailier droit - Ünder, à priori, ou Harit - reculera d’un cran.

Le XI probable en 4-3-3 avec remplacement poste pour poste : Lopez (ou Mandanda) - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Ünder, Dieng, Payet (ou Harit).

4-4-2 avec deux "pointes"

Les guillemets pour "pointes" car Sampaoli n’alignera jamais deux attaquants purs. Tout du moins pas les deux qu’il a à disposition, à savoir Dieng et Bakambu. Le dernier cité a parfois été titularisé avec Milik, mais souvent face à des adversaires de calibre inférieur, ce qui n’est pas le cas du PSG. L’un des deux sera donc choisi, si le coach privilégie ce système, et il sera vraisemblablement accompagné de Payet.

Comme face à Salonique, en somme, et l’OM s’attendait à souffrir en Grèce. Il ne serait donc pas étonnant de voir Sampaoli choisir ce système, qui lui permettrait de blinder le côté droit avec Lirola et Rongier pour réussir à bloquer Mbappé, dont il est difficile de contester le statut de meilleur joueur du monde actuel (avec tout le respect que nous devons à Karim Benzema).

À priori, le choix du 4-4-2 pourrait coûter sa place à Harit, qui sera remplacé numériquement par Gerson sur le côté gauche, tandis que Gueye - titulaire à Salonique - cédera sa place à Kamara pour accompagner Guendouzi dans l’entrejeu. Voilà pour les systèmes, tous évidemment modulables. Et maintenant, place au terrain !

Le XI probable en 4-4-2 avec deux "pointes" : Lopez (ou Mandanda) - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres - Rongier, Guendouzi, Kamara, Gerson - Bakambu (ou Dieng), Payet.