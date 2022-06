PSG : Nice va recevoir entre 4 et 5 millions d'euros pour Galtier

Loin des 10 millions d'euros annoncés, Paris va payer une indemnité nettement inférieure pour racheter le contrat de son futur entraîneur.

Côté mercato, le PSG n'a pas encore sorti le chéquier. Mais pour régler les dossiers de son ex et de son futur entraîneur, le club va devoir passer à la caisse. Si le dossier de Mauricio Pochettino n'est pas encore réglé et ne le sera pas officiellement ce mardi, celui de Christophe Galtier est bouclé.





Comme le révélait GOAL vendredi dernier, Nice et Paris ont trouvé un accord pour racheter les deux dernières années de contrat de l'ancien technicien. Si le montant de 10 millions d'euros a été évoqué avant même l'officialisation d'un accord entre les deux clubs, il est finalement bien en deçà.





Et il serait même deux fois inférieur à ce montant. Selon nos informations, le PSG va débourser entre 4 et 5 millions d'euros pour faire venir Christophe Galtier. Il ne reste plus qu'à obtenir l'accord de Mauricio Pochettino et son staff pour que cela devienne réalité.