PSG-Nice : Mbappé remplaçant, Donnarumma est bien là

Alors que l'international français avait ressenti une gêne à l'adducteur la semaine passée, il avait tout de même participé à la victoire face à Reims (4-0). Ce lundi soir, il va donc souffler et c'est l'Allemand qui prendra place aux côtés de Messi et Icardi.

Les deux premiers tours de Coupe de France avaient permis de donner du temps de jeu aux titis et de les voir démarrer. Ce ne sera pas le cas contre les Aiglons. Au milieu, Pochettino a privilégié l'expérience avec Herrera, Danilo et Verratti.

En l'absence de Marquinhos et Ramos, Kehrer reprend place dans l'axe et Dagba est titularisé sur le côté droit. Pour le reste du classique avec Kimpembe et Mendes. Comme prévu ces derniers jours, Donnarumma tiendra sa place.