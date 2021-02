PSG- Nice (2-1), Paris s’impose dans la douleur

Trois jours avant son déplacement à Barcelone, le PSG a signé un succès poussif contre Nice à domicile (2-1).

Sur sa pelouse du Parc, le PSG a pris le dessus sur l’OGC Nice ce samedi (2-1). Mais ce ne fut pas sans mal. En raison d’un relâchement à l’entame de la seconde période, les hommes de Mauricio Pochettino ont dû puiser dans leurs réserves pour arracher les trois points. Moise Kean s’est mué en héros en inscrivant le but de la victoire à un quart d’heure du terme.

Un trou d'air sans conséquences pour le PSG

Auteur d'une prestation globale très intéressante, l’international italien a fait la différence de la tête sur une remise de Mauro Icardi. Un but qui a soulagé sa formation, en difficulté dans le jeu et qui avait du mal à retrouver un second souffle contre des Aiglons entreprenants. Paris s’en est donc sorti péniblement grâce à la 10e réalisation de la saison de Kean, signant sa 16e victoire d’affilée au Parc des Princes.

Rien ne présageait une soirée compliquée pour les Franciliens ce samedi, sauf peut-être la liste des absents (Di Maria, Verratti, Neymar) ou une éventuelle déconcentration avant le choc européen. La première période a d’ailleurs été plutôt bien négociée par les locaux. Sans imprimer un rythme fou, les joueurs de la capitale ont eu la maitrise du jeu et ce n’est qu’à la 42e minute qu’ils ont été inquiétés derrière avec une frappe d’Amine Gouiri passée légèrement au-dessus.

Auparavant, Paris avait assuré l’ouverture du score. A la 22e minute, Julian Draxler, qui faisait son retour dans le onze de départ, débloquait la situation d’une frappe en force à l’entrée de la surface suite à une reprise de Mauro Icardi repoussée par le poteau niçois.

L'article continue ci-dessous

Nice a laissé passer sa chance

Les Parisiens auraient pu s’éviter des sueurs froides s’ils avaient mis à profit cette première mi-temps pour s’échapper à la marque. Pour cela, il aurait fallu qu’ils se montrent plus adroits aux avant-postes. Or, Mbappé n’était pas dans un grand espoir. L’international français, orphelin de ses habituels compères d’attaque, a beaucoup essayé (3e et 39e) mais n’a rien converti. Et au retour des vestiaires, il a encore gâché une opportunité à la 59e, alors que le score était de 1-1.

Autant d’occasions vendangées que les Franciliens auraient pu regretter si Nice avait enfoncé le clou quand ils en ont eu la possibilité. Rony Lopes a égalisé d’une belle frappe du droit à la 50e, mais les Aiglons n’étaient pas loin aussi de prendre l’avantage à la 61e par le biais d’Amine Gouiri. La frappe de l’ancien Lyonnais s’est finalement écrasée sur la barre. Et après le second but parisien c’est Jean-Clair Todibo qui a manqué le coche devant (86e), laissant son équipe repartir bredouille chez eux. Tant pris pour le Gym, et tant mieux pour le PSG, qui reprend provisoirement la place de leader au classement. Ce n’est pas un luxe avant le rendez-vous le plus important de l’hiver pour cette formation.