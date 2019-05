PSG, Neymar veut devenir le patron du vestiaire ?

Le star brésilienne voudrait devenir le patron du vestiaire et fédérer les différents clans qui existent au sein du PSG.

"Il faut être plus "homme" (adulte) dans le vestiaire, plus uni, tous courir. De ce que je vois, il y a beaucoup de jeunes, je ne dirais pas un peu perdu, mais qui manquent d’écoute. Ils doivent écouter davantage. Parfois, certains plus expérimentés parlent, ils répondent. L’entraîneur parle, ils répondent. Une équipe ne va pas loin comme ça. Une équipe ne provoque pas sa chance ainsi. On pèche toujours dans ce domaine. Ils doivent être plus intelligents pour gérer cela, eux encore plus", avait martelé Neymar en zone mixte après la finale de la contre Rennes.

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus et qui ont démontré la volonté de la star brésilienne d'être un leader du club de la capitale. Selon L'Equipe, Neymar voudrait devenir le patron du vestiaire parisien, d'où cette sortie musclée après la défaite en finale de Coupe de . L'ancien ailier du Barça, déjà leader sur le terrain, voudrait aussi enfiler ce costume dans les vestiaires. Il faut dire que l'attitude de certains jeunes, dont Nkunku, Dibay et Kimpembe, agacerait l'auriverde, qui aurait même le feu vert de Thomas Tuchel pour remettre publiquement dans le droit chemin certains de ses coéquipiers.

Neymar ne sera pas capitaine

Au-delà de sa volonté de devenir un leader de vestiaire, il y aurait surtout l'envie de changer les mentalités comme le martèle Thomas Tuchel depuis quelques semaines et de se faire respecter dans un vestiaire assez divisé. En effet, selon l'Equipe, la lutte de pouvoir entre plusieurs clans dont les Francophones et les Brésiliens existeraient bel et bien. Plutôt que de faire des conflits, Neymar souhaiterait plus de cohésion entre les différents groupes, une cohésion qui manque au club de la capitale pour aller loin sur la scène européenne.

Néanmoins, le comportement de la star brésilienne agacerait en interne. Toujours d'après L'Equipe, certains coéquipiers lui reprocheraient de manquer de considération envers les jeunes, là où Kylian Mbappé serait plus conciliant et ouvert à les intégrer. Neymar devra donc évoluer sur ce point là s'il souhaite réellement devenir le patron du vestiaire du champion de France en titre et mettre en place une cohésion de groupe.

Une chose est sûre, Neymar n'aura pas à sa disposition le brassard de capitaine, comme l'a confirmé entre les lignes Thomas Tuchel en conférence de presse ce vendredi, pour tenter d'asseoir sa position dans le vestiaire : "Il y a beaucoup de façons de montrer le leadership, pas seulement en étant capitaine. Neymar n'est pas le même leader que Thiago (Silva) ou Marquinhos. C'est un artiste. Un joueur créatif. Il peut être un leader avec ses qualités". La quête de Neymar est louable sur le papier, mais c'est un chantier pas si évident qui l'attend.