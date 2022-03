PSG : Neymar, une "diva" qui pose problème selon Lizarazu

Éliminé dès les huitièmes de Ligue des Champions après une énième désillusion européenne sur la pelouse du Real Madrid (3-1), le Paris Saint-Germain est un club en crise. En interne, les tensions sont nombreuses. Les supporters, eux, sont désormais hostiles envers une équipe jugée dénuée de valeurs. Ce dimanche, Paris s'est rassuré en battant Bordeaux (3-0).

Hués par le Parc des Princes, les Parisiens ont pris le meilleur sur la lanterne rouge du championnat. Sans forcer. Quelques heures avant ce succès, Bixente Lizarazu, consultant pour l'émission Téléfoot sur TF1, s'était montré très critique envers l'actuel leader de L1.

"Il faut que ça change", peste Lizarazu

"Il ne faut pas oublier que depuis que le Qatar est à la tête du PSG, ils ont fait venir de très, très grands joueurs. En avoir, c’est une chose, mais après il faut savoir les gérer et c’est là où est le problème. C’est une équipe construite sur des individualités et pas sur un projet collectif", a d'abord déploré l'ancien international français, qui constate un déséquilibre.

"Même sur un plan tactique, on est dans un 3+7. Il y a trois stars qui attaquent et qui ne défendent pas, et les autres ils se démerdent. Ça, il faut que ça change. Il faut trouver un juste équilibre", a ajouté Bixente Lizarazu, particulièrement acerbe au sujet de Neymar.

Neymar et Pochettino, ça ne va pas !

"Il y a une gestion parfois de rock-stars, même de divas, avec Neymar notamment, qui pose un problème. Il faut plus de rigueur, de professionnalisme et d’exigence dans la régularité des performances (...) les joueurs ont trop de pouvoir au PSG et l’entraîneur n’en a pas suffisamment et n’est pas assez soutenu. Donc on peut mettre n’importe qui, ce sera le même problème. Pochettino c’est terminé, c’est sûr, mais si un nouvel entraîneur arrive, il faut qu’il soit beaucoup plus soutenu", a enfin lâché le Basque. Le message est passé...!