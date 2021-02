PSG, Neymar : "Sûr de rejouer une finale de Ligue des Champions"

A l’aube de ses 29 ans et d’une prolongation de contrat, Neymar estime que l’avenir est radieux du côté du PSG.

Le 23 août 2020, Neymar est passé tout proche de réussir ce qu’il était venu chercher au PSG en 2017. En rejoignant le club français alors qu’il était au sommet avec le Barça, le Brésilien voulait s’émanciper de Lionel Messi et prouver qu’il pouvait lui aussi amener une équipe sur le toit de l’Europe.

Débarrasser des blessures qui l’avaient empêché d’être présent dans les matches qui comptent ses deux premières années, Neymar est passé à 90 minutes de ce sacre. Le Bayern Munich est passé par là et a réduit à néant ses rêves de gloire.

Six mois après cet échec, Neymar n’a toujours pas oublié ce revers final avec le PSG mais n’en fait pas une fixation. Désormais pleinement investi dans le projet parisien, avec une prolongation qui ne devrait tarder, l’Auriverde veut triompher afin que la finale de Lisbonne ne soit qu’un lointain souvenir.

"Je ne suis pas motivé par les défaites, je suis motivé par les victoires que j'ai autrefois conquises dans ma vie et ma carrière", a-t-il confié au Daily Mail.

"Je veux gagner la Ligue des champions avec le PSG et la Coupe du monde avec l’équipe du Brésil, poursuit-il avec une certaine assurance. Je sais ce que c’est de gagner une Ligue des champions (avec le Barça en 2015, ndlr) et je suis sûr que j’atteindrai une nouvelle fois la finale avec le PSG "

Conscient des qualités de l’effectif parisien, Neymar a envoyé un message fort avec sa future prolongation et fermer la porte aux rumeurs de départ dans les prochains mois.

"Je ne regarde pas beaucoup la Premier League, mais j’ai entendu dire qu’il y avait beaucoup de contacts physiques dans le jeu... Mais le championnat de France a aussi trop de contacts physiques !"

Une manière également de pousser Mbappé à prolonger également ? Avec ces deux stars, le PSG peut rêver plus grand et décrocher ce premier titre européen qu’il cherche depuis l’arrivée de QSI à la tête du club. A moins que Messi ne vienne lui aussi poser ses valises dans la capitale française. Et là, le PSG serait très clairement le favori n°1 sans aucune contestation possible.