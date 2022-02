PSG : Neymar et Navas absents avant Lille

Depuis plusieurs jours, le potentiel retour de Neymar avant Lille est guetté. Il ne devrait pas avoir lieu dans le Nord ce dimanche soir. S'il a repris partiellement l'entraînement avec le groupe vendredi, le Brésilien était absent samedi. Et il est rare de voir Mauricio Pochettino emmener un joueur qui n'a pas participé à la séance collective.

En plus de Ramos, Wijnaldum et du Ney, Keylor Navas était aussi absent. Le gardien parisien disputait deux matches avec sa sélection ces derniers jours dont un le 31 janvier. Ce samedi, Donnarumma se trouvait donc avec Mouquet, Lavallée et Letellier à l'entraînement.

Pour le reste, c'est du grand classique mais avec deux jeunes seulement, alors que plusieurs d'entre eux comme Djeidi Gassama ont fréquenté le groupe pro. Xavi Simons et Edouard Michut étaient avec le groupe tout comme Dina Ebimbe, après son prêt raté à Troyes dans les derniers instants du mercato.

Les 19 joueurs de champ présents à l'entraînement avant Lille : Kurzawa, Messi, Verratti, Di Maria, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Mbappé, Simons, Michut, Herrera, Dina Ebimbe, Mendes, Danilo, Paredes, Draxler, Bernat, Dagba.

Les quatre gardiens qui ont participé à l'entraînement ce samedi : Donnarumma, Letellier, Lavallée, Mouquet.