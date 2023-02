PSG : Neymar doit-il être mis sur le banc ? L'avis tranché de Jérôme Rothen

Après la démonstration du PSG face à l'OM, il a été suggéré à Christophe Galtier de se passer de Neymar pour l'équilibre de l'équipe.

Après avoir longtemps été attendu comme la solution à tous les maux du PSG, la MNM n'est-elle finalement pas son principal problème ? C'est la pensée de certains observateurs du footbal au lendemain de la démonstration du club de la capitale sur la pelouse de l'OM. Le PSG a affiché un visage séduisant avec de la solidité et de l'intensité ce qui n'avait pas été encore vu cette saison.

"Il ne faut pas se passer de Neymar"

L'absence de Neymar a permis à Christophe Galtier d'aligner un système avec davantage d'équilibre au milieu de terrain et de mettre en valeur ses pistons, notamment Nuno Mendes, très en vue face à l'OM. Pour Daniel Riolo le constat est clair, il faut mettre Neymar sur le banc à son retour et continuer sur cette voie. Dans son émission, Jérôme Rothen n'a pas partagé ce constat.

"Bien sûr que non, bien sûr que non ce n’est pas la question de se passer de Neymar ou d’un autre joueur. Neymar fait partie de l’effectif du Paris Saint-Germain aujourd’hui avec un rôle très important parce que c’est l’une des têtes d’affiche. Il faut faire en sorte que Neymar soit bien dans sa tête et bien dans son corps pour qu’il donne le maximum sur le terrain. Et il l’a déjà fait", a analysé Jérôme Rothen.

"On ne peut pas réduire Neymar à un rôle de remplaçant de luxe"

"Alors, cela a été irrégulier, cela a été inconstant, cela a été insuffisant depuis maintenant six ans qu’il est au Paris Saint-Germain. On est d'accord. Parfois il se fout de la gueule du monde avec ses réseaux sociaux et dans l’investissement qu’il met au club. Parce que je pense qu’il a un devoir et des obligations avec le contrat qu’il a au Paris Saint-Germain, il doit s’investir beaucoup plus qu’il ne le fait dans l’image du club", a ajouté l'ancien international français.

L'ancien du PSG refuse d'enterrer Neymar : "Il ne faut pas oublier a côté de cela que Neymar est un joueur incroyable, exceptionnel et capable de gestes sur le terrain et capable de faire des matchs hors-normes. Un peu à l’instar de ce qu’a fait Lionel Messi sur ses passes de buts et globalement sur son match de dimanche qui est l’un de ses meilleurs au PSG…c’est aussi un peu ce que fait très souvent Kylian Mbappé car ce sont des joueurs hors-normes."

"Aujourd'hui, réduire Neymar juste à un poste de remplaçant de luxe... Je ne dis pas qu'il ne doit pas aller sur le banc quand il n'est pas à 100% dans son corps et dans sa tête. S'il est à 100%, tu ne peux pas dire on va se priver de Neymar en se disant qu'il ne peut pas faire ce que Messi fait ou rendre service à l'équipe. La vérité du match de Marseille n'est pas la même de celle contre Nantes ou celle du Bayern. Tu penses que si Neymar avait été là hier le PSG aurait été mauvais ? Voilà, tout est dit", a conclu Jérôme Rothen.