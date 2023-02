PSG : Neymar de retour avant le déplacement à Marseille

À deux jours du déplacement à Marseille en Coupe de France, Neymar a fait son retour à l'entraînement ce lundi.

Enfin une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain ! Alors que l'infirmerie du club de la capitale se remplit de jour en jour (Kimpembe, Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Mukiélé, Renato Sanches), Christophe Galtier a pu enregistré un retour majeur dans son effectif ce lundi. Absent depuis deux matches en raison d'une fatigue musculaire, Neymar a en effet pris part à la séance d'entraînement collectif du PSG ce lundi.

Neymar présent à Marseille

L'international brésilien, qui vient tout juste de fêter ses 31 ans, devrait donc être présent pour le déplacement sur la pelouse de l'Olympique de Marseille en huitième de finale de la Coupe de France mercredi soir. Une rencontre que manquera Kylian Mbappé, touché à la cuisse et qui est même très incertain pour la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions le 14 février.

Le retour de Neymar arrive à un moment clé de la saison parisienne. Les Parisiens s'apprêtent à disputer cinq matches en 18 jours, avec deux affrontements face à l'OM, la réception du Bayern en Ligue des Champions, et deux matches face à Monaco et Lille en Ligue 1, deux équipes en très bonne forme récemment. Ce retour s'accompagne de deux autres, ceux de Presnel Kimpembe, blessé au tendon d'Achille depuis le mois de novembre, et de Sergio Ramos, blessé à l'aine et absent contre Toulouse (2-1) samedi. De quoi donner à Christophe Galtier plus d'options en défense, et surtout d'étoffer son effectif à l'approche de plusieurs grosses échéances.