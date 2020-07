PSG - Neymar, ambitieux, voit "quatre finales" à remporter

Lors d’une interview publiée… sur son site officiel, Neymar a fait part de ses grandes ambitions pour la fin de saison.

Le a rendez-vous avec son histoire. Pas tellement en , même si battre l’Olympique Lyonnais vendredi en finale signifierait remporter le dernier trophée de l’histoire de la compétition, mais plutôt en Ligue des Champions. L’ se dressera sur la route des Parisiens en quarts de finale, et Neymar sera attendu pour faire la différence.

Mbappé blessé, Ney va devoir briller

Mbappé sur la touche, à priori jusqu’au match contre l’Atalanta, le Brésilien devra effectivement en faire davantage. Mais cela n’effraie point l’unique buteur de la finale de remportée contre Saint-Etienne (1-0), qui avait auparavant brillé lors des matchs amicaux.

"Pour ce qui est des statistiques, bien sûr que je suis heureux. C’est évident que la confiance de l'équipe se ressent dans mes performances individuelles donc je suis encore plus satisfait. C'est la somme de toutes les performances individuelles et d'une équipe forte qui nous amènera à remporter des titres", a expliqué l’ancien Blaugrana sur son site officiel.

Neymar : "Nous jouons toujours pour gagner"

Des titres, le PSG peut encore en remporter deux. La Coupe de la Ligue, donc, puis la C1. Au total, cela fait quatre matchs à disputer, et remporter. Quatre finales pour le Ney.

"Nous avons quatre finales devant nous. Nous avons gagné la Coupe de et nous avons la Coupe de La Ligue, en plus des trois matchs de Ligue des Champions. Chaque match est une finale et voilà notre état esprit. Nous jouons toujours pour gagner", a conclu Neymar. Les supporters parisiens n'attendent que ça !