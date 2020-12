PSG, Neymar absent du "conseil des 5", Thomas Tuchel s’explique

Une semaine après avoir dévoilé la liste de ses cinq capitaines pour la saison, Tuchel a expliqué l’absence de Neymar dedans.

Après sept saisons passées au club et une finale de Ligue des Champions comme baroud d’honneur, Thiago Silva a fait ses adieux au club de la capitale et ainsi laissé vacante la place de capitaine qu’il occupait depuis son arrivée. Son successeur a été tout sauf une surprise puisque Marquinhos était considéré comme le favori pour prendre le relai de son compatriote depuis des mois. Après avoir été vice-capitaine, l’ancien de l’ s’est vu confier les rênes du vestiaire.

Véritable âme de ce groupe et chouchou des supporters parisiens, lui qui n’a jamais trahi le maillot du PSG depuis son arrivée d’ , Marquinhos était une évidence pour Thomas Tuchel. Suite au départ de Thiago Silva ou encore Edinson Cavani durant l’été, l’entraîneur allemand a dû revoir son conseil des sages, ces joueurs de confiance sur lesquels il comptait s’appuyer durant toute la saison. Avant la rencontre contre l’ , Tuchel avait dévoilé cette liste de cinq noms : Marquinhos, Kylian Mbappé, Marco Verratti, déjà présents la saison dernières, auxquels Presnel Kimpembe et Keylor Navas ont été ajoutés.

"Aujourd'hui, Presnel Kimpembe et Keylor Navas sont dans ce groupe. Sinon c'est le même groupe que la saison passée avec Marquinhos, Kylian Mbappé et Marco Verratti. Je peux parler de choses plus ou moins importantes. On échange régulièrement, ils parlent pour l'équipe."

Un Neymar de gala

Pas d’Angel Di Maria ni de Neymar donc malgré leur ancienneté dans le club et leur poids dans l’effectif parisien sur le terrain. Si l’Argentin est dans le dur ces derniers jours, le Brésilien rappelle à tout le monde quel formidable joueur il est. Après son doublé sur la pelouse de , l’ancien Barcelonais s’est offert un triplé et une prestation de gala face à Basaksehir.

Son absence dans le conseil des sages, tout comme dans les finalistes du trophée The Best du meilleur joueur de l’année, interpelle. Interrogé en conférence de presse à la veille du choc contre l’OL, Tuchel a apporté une explication. Oui Neymar fait bien partie des cadres du PSG mais son entraîneur veut qu’il se concentre sur son jeu.

"Je parle beaucoup avec lui, je suis toujours proche de lui, et pour moi c'est important qu'il soit libre de dire ce qu'il pense. On parle beaucoup tactiquement. Il n'est pas avec les cinq autres joueurs parce que je ne veux pas qu'il soit trop distrait. Il prend ses responsabilités sur le terrain, il est créatif, c'est un artiste."

"Je ne veux pas qu'il pense trop au reste, à l'organisation. S'il y a des choses trop importantes, il est clair qu'il est avec les joueurs clés. Mais pour le reste, les voyages, l'organisation de la semaine, ce n'est pas avec lui, je veux qu'il joue avec toute la liberté possible."