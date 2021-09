PSG : Navas ou Donnarumma ? Buffon tranche

L'ancien gardien du PSG espère que les deux gardiens vont jouer à tour de rôle dans les cages parisiennes.

Pour les débuts du PSG en Ligue des champions, ce mercredi soir, contre Bruges, Mauricio Pochettino a décidé de titulariser Keylor Navas dans les cages alors que Gianluigi Donnarumma avait joué lors de la dernière sortie du club parisien, le week-end dernier, en Ligue 1, contre Clermont.

Avant la rencontre, Gianluigi Buffon, ancien gardien du PSG, s'est exprimé au micro de BeIn Sports sur la concurrence entre les deux portiers.

Le champion du monde 2006 estime que les deux joueurs doivent jouer en alternance : « Je vais te dire quelque chose. Le football a énormément changé surtout dans des clubs comme le PSG, la Juventus, le Real Madrid ou le FC Barcelone. C'est parfois pénalisant d'avoir un seul gardien titulaire, selon moi. Si une équipe comme le PSG a deux gardiens très forts comme c'est le cas actuellement, pourquoi dire que l'un est titulaire et l'autre numéro 2 ? Franchement, ce n'est pas juste vis-à-vis de l'autre. Il faut voir en fonction de la prestation en match pour décider qui va jouer, en alternant. »

L'article continue ci-dessous

« Les deux doivent avoir la possibilité de jouer. Les grands gardiens n'ont pas de problème pour jouer tous les trois matches, tous les jours ou tous les dix jours », ajoute Buffon.

Buffon est également revenu sur son passage au PSG et la concurrence instaurée par Thomas Tuchel avec Alphonse Areola : « Quand j'étais à Paris avec Alphonse Areola, je pense avoir moins joué de matches que lui. Probablement que j'ai joué les plus importants mais je jouais moins que lui. J'étais heureux et j'avais plaisir à le voir jouer car il était jeune et il avait la possibilité de montrer ses qualités. Moi aussi je voulais jouer et j'étais déçu quand je ne jouais pas. »