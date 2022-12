PSG : Nasser Al-Khelaïfi reçoit une mauvaise nouvelle

Le PSG pourrait difficilement déménager au Stade de France. L’estimation de l’enceinte sportive va donner des sueurs froides à Nasser Al-Khelaïfi.

Le club parisien veut posséder son propre stade. L’équipe de Ligue 1 accueille ses adversaires au Parc des Princes mais l’enceinte sportive semble avoir besoin d’une grosse mise à niveau pour satisfaire les demandes des Champions de France.

Le Stade de France, c'est 600 M€

« Une fois on a dû fermer 2 000 places à cause d'un souci, a regretté le président du PSG dans un entretien accordé au quotidien l’Équipe... nous avons fait le plein sur 100 matches de suite et nous refusons des gens ».

Le Paris Saint-Germain a formulé une offre pour racheter le Parc des Princes à la Mairie de Paris durant les dernières semaines. Afin de pouvoir investir à gros coup de millions d’euros pour la remise à niveau du stade.

Les propriétaires qatariens auraient proposé 40 millions à la ville. Insuffisant pour convaincre Anne Hidalgo. Les négociations vont, toutefois, continuer entre les deux parties « Nous n'avons pas fermé la porte, a récemment expliqué le Premier adjoint de la Ville de Paris Emmanuel Grégoire au micro de France Bleu Paris, même si ce n'est incontestablement pas notre option prioritaire ».

C’est en toute logique que le Paris Saint-Germain songe à d’autres options. Et l’une d’elles est de déménager au Stade de France. Il faudra là aussi sortir le chéquier.

Si aucune démarche n’a été entreprise dans ce sens, les Parisiens pourraient être contraints de changer de stade et déménager au nord de Paris. Selon les informations du quotidien l’Équipe, la valeur du Stade de France a été estimée à 600 millions d’euros par le service des Domaines. De quoi décourager le PSG.

En plus du prix de l’enceinte sportive, le Paris Saint-Germain devra aussi prévoir une enveloppe pour les travaux de rénovation. Le cout total pourrait facilement atteindre le milliard d’euros. Un argument en faveur de la Mairie de Paris à la table des négociations.