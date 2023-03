PSG – Nasser al-Khelaïfi prêt à s'offrir Málaga

Interviewé par le journal espagnol Marca, Nasser al-Khelaïfi a fait des révélations sur un possible rachat du club de Málaga par le groupe QSI.

Ce week-end, le journal espagnol Marca inaugurait le MARCA Sports Weekend, un événement de trois jours lors duquel plusieurs journalistes et émissions sont délocalisés dans une ville d'Espagne pour produire du contenu sportif différent. Ce vendredi, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi était l'un des invités du journal pour lancer le week-end lors d'une interview avec Pablo Polo et Matt Cannon. Et le patron parisien a profité de cette tribune pour répondre à une rumeur sur le possible rachat du club espagnol de Málaga par QSI.

Málaga dans le giron de QSI?

Dans cette édition du MSW, le journal espagnol s'était délocalisé à Málaga, dans le sud du pays. À la fin de l'interview, les journalistes ont relayé diverses questions posées par les spectateurs. Et, inévitablement, la question d'un rachat du club local est rapidement venue sur la table. Car, après avoir connu des années fastes au début des années 2010, le cheikh Abdallah Al Thani a annoncé en 2014 qu'il n'investira plus dans le club qui connaît alors une chute infernale qui le place aujourd'hui au bord de la banqueroute. Une situation critique qui pourrait attirer des investisseurs pour relancer les Andalous.

Relativement à l'aise lorsque la question lui a été posée, Nasser al-Khelaïfi a répondu avec le sourire : « Je pense que c'est un habitant de Málaga qui a posé cette question. Je ne peut pas dire oui ou non. Qu'il soit en vente ou non, on est toujours curieux. Nous recherchons toujours des opportunités. C'est un club fantastique et, maintenant, ils connaissent une situation difficile. Si il y a une opportunité pour reprendre le club, pourquoi pas? La ville et le club sont incroyables. Je ne dis pas qu'on va le faire, je ne peux pas donner de réponse définitive mais oui on suit le dossier. » Après la rumeur Manchester United, QSI compte-t-il s'offrir, d'un coup, un groupe de plusieurs clubs à la manière du City Football Group?