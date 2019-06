PSG, Nasser Al-Khelaïfi explique le rôle de Leonardo

Le président du club de la capitale a dévoilé ce qu'il attend du Brésilien, le nouveau directeur sportif du PSG.

Leonardo a du pain sur la planche. Nommé en fin de semaine dernière au poste de directeur sportif du PSG en remplacement d'Antero Henrique, qui avait quitté le club quelques heures plus tôt d'un commun accord, le Brésilien va devoir s'activer en coulisses concernant le mercato du champion de en titre mais pas seulement. En effet, Leonardo sera le nouvel homme fort du sportif au PSG et aura donc du boulot devant lui.

Dans une interview accordée à France Football, Nasser Al-Khelaïfi a dévoilé ce qu'il attend de Leonardo : "Thomas Tuchel sera très proche de Leo et pourra échanger régulièrement. Ce duo va être une grande force pour le PSG car ce sont deux hommes très complémentaires, j’en suis convaincu. Leo sera derrière les joueurs, derrière le coach. Pour transmettre cette mentalité qui nous a fait défaut mais aussi pour vérifier que tout le monde va bien dans la même direction".

"Leonardo va avoir tous les pouvoirs sportifs"

"Il sera là aussi pour vérifier que les règles sont respectées, que des comportements individualistes ne viennent pas parasiter le groupe. Il sera en fait à la fois très protecteur mais également intransigeant en cas de faute. Il n’hésitera pas à dire stop quand il constatera des dérives. Le groupe a besoin de retrouver un peu de rigueur. Si un joueur commet une faute, il ne fera pas de sentiment et il saura lui faire comprendre que le club est largement au-dessus de lui", a ajouté le président du club de la capitale.

Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que Leonardo aura tous les pouvoirs sportifs : "J’ai une confiance totale en lui. Il a le tempérament, la personnalité, l’expérience, la force de persuasion et le caractère pour réussir. Je ne vois pas qui d’autre dans le milieu du foot regroupe toutes ces qualités. Son autorité naturelle va faire du bien à tout le monde, notamment aux joueurs. [...] Ce sera le directeur sportif du club, avec une totale autorité sur tout le secteur pro mais également la formation. Il va avoir tous les pouvoirs sportifs. C’était important de lui offrir un tel champ d’intervention car ça lui permet d’avoir un regard complet sur le fonctionnement général de tout le secteur sportif. Tellement de domaines sont liés les uns aux autres".

Déjà passé au PSG entre 2011 et 2013, Leonardo a l'avantage de connaître le club de la capitale et son fonctionnement quasiment par coeur. Mais en plus de devoir remettre de l'ordre dans la maison parisienne, le Brésilien va également devoir gérer le mercato et plusieurs dossiers chauds à commencer par les rumeurs autour du départ de Neymar mais aussi concernant l'arrivée de Matthijs De Ligt en provenance de l' . Les prochains jours risquent d'être agités pour Leonardo.