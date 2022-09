PSG : Nasser Al-Khelaïfi dézingue le FC Barcelone

Le président du PSG a ouvertement alarmé sur les dangers de la dette de certains clubs et a taclé la Super League.

Fauché il y a tout juste un an, le FC Barcelone a réalisé un mercato XXL. Et forcément, cela n'a pas été au goût de tout le monde. Le club catalan a dépensé plus de 150 millions d'euros pour recruter Jules Koundé, Robert Lewandowski et Raphinha alors qu'il avait été incapable de prolonger Lionel Messi à l'été 2021 faute de liquidités.

"Certains clubs ont une dette de 1,8 milliard d’euros, c'est un désastre"

Pour réussir une telle prouesse, le Barça a activé des leviers et a vendu des actifs afin d'avoir des liquidités à court terme. Si cette technique n'est pas interdite, elle peut s'avérer dangereuse à long terme et augmenter la dette d'un club ayant déjà beaucoup d'argent à rembourser. Invité, ce lundi, à participer au congrès international "FootballTalks", organisé par la fédération portugaise, Nasser Al-Khelaïfi a profité des échanges pour tirer la sonnette d'alarme à l'encontre des clubs fortements endettés et implicitement au FC Barcelone, principal club visé.

PSG-Juventus, Marquinhos : "Le Parc des Princes est une force en plus pour nous"

"Certains clubs ont une dette de 1,8 milliard d’euros. Ce n’est pas sain, c’est un désastre pour le football. Grâce à Dieu ce que nous faisons c’est d’avoir zéro dette. Bien sûr, nous avons perdu de l’argent avec le Covid et d’autres clubs aussi, pour être juste, mais nous n’avons rien à cacher", a avancé le président du Paris Saint-Germain.

Après le Barça, Al-Khelaïfi tacle la Super League

"Certains clubs ont de grosses dettes et c’est le risque, c’est le danger pour le football. Certains sont restés à la présidence pendant des années et sont partis en laissant des dettes pour leurs successeurs. Ils ont laissé un désastre pour les autres présidents. C’est le danger pour le football et on doit s’en inquiéter et y faire attention car c’est le danger qui peut détruire le football", a ajouté Nasser Al-Khelaïfi.

Aguero voit grand pour Lionel Messi et le PSG en Ligue des champions

Outre les clubs endettés comme le FC Barcelone qui est certainement le symbole des clubs ayant des dettes mais continuant à investir massivement sur le marché des transferts et dans le football en général, le président du PSG a un autre cheval de bataille : la Super League. Certes, ce projet se fait plus discret qu'au printemps dernier, mais il n'a pas été totalement abandonné par les protagonistes. Nasser Al-Khelaïfi a une nouvelle fois réaffirmé sa position à l'encontre de ce projet "dangereux" pour le football.

Nous devons respecter les fans, les médias aussi, l’écosystème du football est beaucoup plus grand que certains clubs. Mes collègues et moi-même de l’Association européenne des clubs ne sommes pas en faveur de la Superleague et cela aide à protéger les clubs moyens et petits. Il est important qu’ils continuent à se développer, qu’ils puissent jouer des champions et devenir de grands clubs. Un club moyen ou petit peut soudainement devenir grand", a conclu le président de l'ECA.