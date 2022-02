PSG-Nantes : Neymar, trois semaines pour revenir au top

Un petit pont sur Toni Kroos, un rush au milieu de quatre Madrilènes, un déboulé côté droit et une talonnade pour décaler Mbappé… Mardi soir au Parc des Princes, Neymar a lancé un nouveau compte à rebours. Celui qui doit le mener vers un état de forme optimale le 9 mars en vue du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid.

Ce samedi, le Brésilien devrait connaître une nouvelle étape décisive et devrait démarrer la rencontre de Ligue 1 qui opposera Nantes au PSG. Combien de minutes le « Ney » est-il en capacité d’effectuer après avoir disputé 21 minutes contre les Madrilènes (il est entré à la 73e minute) ?

Avant la rencontre de Ligue des champions, Neymar avait confié à ses partenaires se sentir en forme et pensait pouvoir disputer au moins 60 minutes. A tel point que le lors de la mise en place de veille de match, Mauricio Pochettino a d’abord fait démarrer Di Maria dans le onze de départ avant d’interchanger avec Neymar.

« Très consciencieux pendant son processus de reprise »

Si l’entraîneur argentin a finalement choisi son compatriote comme titulaire, il a sérieusement pensé à faire jouer l’ancien Barcelonais, dont le travail de rééducation de sa cheville droite après une entorse contractée à Saint-Etienne (3-1, le 28 novembre) a été saluée en interne.

Tout comme la motivation sans faille dont il a fait preuve, suivant à la lettre son protocole de reprise entre travail en salle, courses en extérieur et dans le sable puis reprise avec ballon. Lundi, avant la rencontre, un proche du groupe parisien nous confiait même que la cheville numéro 10 avait retrouvé une belle partie de son élasticité.

« On voit que Ney a une bonne énergie et une bonne motivation. Il a été très consciencieux pendant son processus de reprise et a rempli chaque afin d'arriver et d'être prêt à aider l’équipe, soulignait Mauricio Pochettino à la veille du déplacement à Nantes. Il a été absent très longtemps et il faut laisser derrière lui les petits soucis qu'il a eus et se concentrer sur son niveau de jeu. »

Il a fixé la seconde partie de saison pour atteindre son pic de forme

C’est que Neymar avait coché de longues dates cette période dans son calendrier. A l’automne, alors que sa forme interrogeait les observateurs et que son rendement sur terrain laissait à désirer, le Brésilien avait fixé le début de l’année 2022 pour atteindre son pic de forme, accompagné par son préparateur physique Ricardo Rosa, qui l’a accompagné quasiment quotidiennement durant sa rééducation.

« Entre les matchs de sélection, les longs voyages, les compétitions européennes et nationales, le calendrier a été dense et il est impossible que Neymar soit toujours à son meilleur niveau, note un proche du meneur auriverde. Ricardo s'efforce toujours de faire en sorte que les pics de forme et de performance physique se situent aux périodes les plus importantes de l’année. C’est-à-dire durant la seconde partie de saison.

L’entrée de Neymar mardi soir a affiché les promesses d’un retour plein d’envie. De Nantes à Madrid, les prochaines rencontres diront s’il est parvenu à atteindre son pic de forme. Si le PSG veut aller loin en Ligue des champions, il en aura besoin.