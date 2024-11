PSG - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG et Nantes seront aux prises samedi pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 continue son bonhomme de chemin avec les rencontres de la 13e journée ce weekend. Ouverte ce vendredi, elle se poursuit ce samedi avec d’autres belles affiches dont un duel intéressant entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Deux équipes qui sont dans deux mondes différents cette saison.

Le PSG retrouve son royaume

Quatre jours après sa défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions (1-0), le PSG est de retour aux affaires domestiques ce samedi. Leader de Ligue 1, le club de la capitale (32 pts) a l’occasion de s’envoler en tête du classement en s’imposant contre Nantes. Une tâche qui s’annonce moins difficile pour les Parisiens qui sont sur une série de cinq victoires consécutives en Ligue 1.

Nantes au bord du gouffre

De son côté, Nantes est très mal placé au classement après ses 12 premiers matchs. 16es de Ligue 1, les Canaris (10 pts) entament déjà une course vers le maintien cette saison. Les hommes d’Antoine Kombouaré vont essayer donc d’obtenir un résultat positif sur le terrain du PSG, ce samedi. Ce qui s’annonce très compliqué pour une équipe de Nantes qui n’a remporté aucun de ses cinq derniers matchs en Ligue (1 nul et 4 défaites).

Horaire et lieu du match

PSG - Nantes

13e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21h, heure française

Les compos probables du match PSG - Nantes

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Asensio, Barcola

Nantes : Lafont - Castelletto, Zézé, Duverne, Cozza - Chirivella, Lepenant - Mollet, Augusto, Simon - Abline

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Nantes ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes sera à suivre ce samedi 30 novembre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.