PSG-Nantes : sans Hakimi, le même onze que contre Marseille ?

Peu avant le début de l'entraînement, le PSG a appris la mise en examen d'Achraf Hakimi pour viol. Blessé, le Marocain ne fera pas encore son retour.

Entre club de football à la renommée mondiale et une telenovela au succès dépassant toutes les frontières. Ou comment résumer en une phrase le Paris Saint-Germain. Un peu moins d'une semaine après un succès prometteur à Marseille (3-0) qui faisait suite à un mois de février catastrophique, le club de la capitale préparait sereinement la réception de Nantes samedi au Parc des Princes.

A quatre de jours d'un huitième de finale retour décisif à Munich, Paris semblait avoir enfin trouvé un système équilibré en 3-5-2. Mais comme souvent au PSG, la quiétude peut souvent être balayé par les événements extérieurs. Mercredi, le Parisien révélait qu'une enquête de police avait été ouverte pour des soupçons de viol contre Achraf Hakimi. Ce vendredi matin, le latéral droit, qui revient tout juste d'une blessure à la cuisse, a été mis en examen alors même qu'il était à l'entraînement.

Mukiele débute l'entraînement à part, Verratti suspendu

Une nouvelle qui ne semble pas avoir perturbé la séance, rythmée par des toro et une atmosphère souriante. Le Marocain s'est entraîné aux côtés de Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Lionel Messi, Marco Verratti et Marquinhos, tandis que son coéquipier et concurrent à droite de la défense, s'est entraîné à part.

Alors que le staff médical ne semble vouloir prendre aucun risque, son retour à la compétition est attendu la semaine prochaine et non contre les Canaris ce samedi. Galtier devrait reconduire le même système que face à l'OM dimanche dernier. Kimpembe sera remplacé par Danilo Pereira et le milieu à trois devrait à nouveau démarrer. La seule inconnue se trouve à droite, où Mukiele pourrait malgré tout enchaîner. Verratti aussi ne figurera pas parmi les titulaires pour cause de suspension.



Composition probable : Donnarumma (g.) - Marquinhos (cap.), Sergio Ramos, Danilo Pereira (ou El Chadaille Bitshiabu) - Mukiele, Danilo Pereira (ou Zaïre-Emery), Vitinha, Fabian Ruiz, Nuno Mendes - Messi, Mbappé.