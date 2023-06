PSG : Nagelsmann, un nouveau Tuchel ?

Pressenti pour prendre les commandes du Paris Saint-Germain après le départ acté de Christophe Galtier, Julian Nagelsmann ne fait pas forcément l'unanimité chez les observateurs du club de la capitale. Journaliste pour le quotidien Le Parisien, Dominique Sévérac estime que l'Allemand manque encore de bouteille.

"Une promesse mais pas une garantie"

« Un gros coup, ça aurait été de prendre un entraîneur sous contrat qui est incontestable comme Guardiola, Klopp ou Ancelotti, a lâché Sévérac. Des gens qui ont gagné la Ligue des champions. Nagelsmann, c’est une promesse mais pas une garantie. C’est un entraîneur qui vient de se faire virer par le Bayern Munich, donc à priori il n’y a pas vraiment d’effort. Vous lui présentez un salaire puis ensuite il faut savoir si le projet l’intéresse ou pas. Ce n’est pas un gros coup. C’est un entraîneur prometteur, de 35 ans, qui a des défauts et des faiblesses. On verra s’il est adapté au Paris Saint-Germain. Ça me rappelle Tuchel, où c’était bien et parfois pas bien. Mais ce n’est pas un gros coup », a conclu le journaliste dans des propos tenus dans L’Équipe du Soir.