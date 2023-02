PSG : Nagelsmann annonce son plan anti-Mbappé !

Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, a souligné à quel point la présence de Kylian Mbappé reparamétrait le rapport de force contre le PSG

La première manche entre le PSG et le Bayern Munich, mercredi, a illustré l'incroyable impact de Kylian Mbappé sur le jeu de l'équipe francilienne. Quasiment inoffensifs pendant près d'une heure, les champions de France ont emballé la fin de match sous l'impulsion de la star française, dont la faculté à prendre la profondeur à tout changé.





Nagelsmann focalisé sur Mbappé





Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, n'a pas hésité à avouer qu'il préparerait le match retour en axant sa stratégie sur Kylian Mbappé.





" Je n’ai pas l’habitude de voir le PSG si bas, c’est peut-être dû à leurs matchs récents, ou à l’absence de Mbappé. Après nous, il y a toujours une question de savoir quels risques on prend ? Quand Mbappé est entré, il y a eu un changement d’atmosphère dans le stade, ça a réveillé les autres joueurs, a expliqué le technicien allemand dans des propos repris par Le Parisien. On a dû mettre plus de pression, défendre plus également. Par deux fois, on ne l’a pas très bien fait, mais heureusement il y a eu des hors-jeu. Kylian Mbappé peut changer n’importe quel match, ce n’est pas une bonne chose pour le match retour."





« Le PSG avec Mbappé, c’est toujours mieux que sans Mbappé, a continué l'entraîneur allemand. Par rapport au match retour, je ne vais pas tout vous dire, sinon notre adversaire ne va plus travailler. On va analyser et je crois qu’on aura de bonnes idées. Je sais qu’on peut faire mal en attaque. Il y aura des situations au match retour", a conclu Nagelsmann.