PSG-MU, Ander Herrera : "Gagner la Ligue des champions n'est pas l'objectif unique de notre saison"

L'Espagnol affronte son ancien club, Manchester United, mardi (21h) au Parc des Princes. Il s'est positionné sur les objectifs du PSG cette saison.

Ander Herrera va retrouver mardi au Parc des Princes, dans le cadre de la 1ère journée de la phase de poules de la . Une nouvelle compétition pour le PSG, finaliste de la dernière édition de la C1. L'Espagnol "rêve" de gagner cette coupe, mais n'en fait pas une obsession.

Manchester United plus fort qu'au moment de son départ ?

Ander Herrera : Je pense que oui, ils ont plus de maturité. Des joueurs comme Rashford et Martial ont beaucoup de talent. Cette équipe est plus constante, plus régulière, c'est pourquoi je pense qu'ils se sont améliorés. Bruno Fernandes, Maguire et Wan-Bissaka ont tous fait progresser ce groupe, mais on doit aussi penser à nous. On a des chances de gagner ce match même si je pense honnêtement qu'aujourd'hui ils se sont améliorés.

Ses souvenirs du PSG-MU en mars 2019

J'étais un joueur de Manchester United, donc j'étais très content de cette victoire. On avait beaucoup de joueurs blessés, peu d'espoirs avant le match, mais on a gagné, c'est la vérité et je pense qu'on a fait un bon match au Parc des Princes. Maintenant je suis un joueur du PSG. On a fait une saison fantastique et je vivrai le match de demain avec le PSG dans ma tête, en jouant de la meilleure manière possible. Ce sera une autre atmosphère, différente sans les supporters, et je vais me battre pour mon équipe.

Paul Pogba

Il a toutes les qualités. Il peut jouer en un contre un, gagner des ballons, contre-attaquer, jouer en box-to-box. Il joue aujourd'hui un petit peu plus bas que quand j'étais au club. Bruno Fernandes joue clairement comme un n°10 depuis son arrivée. Avant, Paul Pogba jouait plus haut dans un milieu à trois, plutôt à gauche, et il a tout pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Si MU a la capacité de remporter de nombreux titres cette saison ou la saison prochaine, il aura la capacité pour être dans la liste du Ballon d'Or ou dans les listes pour tous les trophées individuels qui seront décernés.

Quel objectif pour le PSG en C1 cette saison ?

Honnêtement, on pense déjà à gagner demain. Il doit y avoir 10 à 12 équipes qui rêvent de remporter la Ligue des champions. On a les qualités pour, c'est sûr, mais je me répète il y a beaucoup d'équipes qui ont les qualités pour remporter cette compétition. C'est un rêve. On va se battre avec notre cœur mais ce n'est pas l'objectif unique de notre saison.