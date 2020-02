PSG-Montpellier - Der Zakarian, Di Maria et toutes les réactions d'après-match

Le PSG s'est largement imposé ce samedi après-midi contre Montpellier (5-0). Retrouvez toutes les réactions après la rencontre.

Di Maria (au micro de Canal +) : "C'était un match difficile. Dès le début nous avons pressé, nous avons couru et avec le but de Pablo (Sarabia) et le rouge, ça s'est ouvert davantage. Mbappé ? C'est difficile, personne ne veut sortir, tout le monde veut jouer. C'est normal. N'importe quel attaquant que l'entraîneur veut sortir c'est difficile parfois, mais il faut comprendre il y a des joueurs sur le banc qui veulent entrer.

"Cavani ? Oui, évidemment (c'est bien qu'il soit resté). Il est à 100% avec nous depuis le début de l'année, on a parlé de beaucoup de choses mais il est encore avec nous. Il a marqué mais ça a été refusé, mais l'important est qu'il ait pu rentrer, jouer un peu et c'est important pour lui."

Michel Der Zakarian (en conférence de presse) : "Déjà que c'est compliqué de jouer à dix contre dix sur le champ contre Paris, alors quand tu fais une erreur de gamin... Mes joueurs ont-ils joué le match avant ? Je ne pense pas, c'est une faute d'appréciation dans sa sortie. Il n'y a que Andy (Delort) qui a parlé. On se tue le match tout seul, c'est tout. Il n'y a pas eu match ce soir, c'est une semaine très mauvaise de notre part, avec l'élimination en coupe, cette défaite et les expulsions qui sont préjudiciables pour nous.

"Il va falloir récupérer pour nos deux matches à domicile de la semaine. On va devoir réagir pour repartir de l'avant."