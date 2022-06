PSG : montant, salaire, contrat... Les détails du transfert d'Alphonse Aréola à West Ham

Prêté à West-Ham par le PSG en 2021-2022, le gardien français va poursuivre sa carrière avec le club anglais.

Alphonse Aréola va enfin trouver un peu de stabilité dans sa carrière. Le troisième gardien de l'équipe de France enchaîne les prêts depuis plusieurs saisons alors qu'il est toujours sous contrat avec le PSG. Le club de la capitale qui lui a fait confiance pendant une saison et demie en tant que numéro un a ensuite pris la décision de faire venir Keylor Navas pour être plus solide et a ainsi prêté Alphonse Aréola.

12 millions d'euros dans les caisses du PSG

Prêté au Real Madrid, à Fulham puis à West-Ham alors qu'il est déjà passé par Lens, Bastia et Villarreal en plus du PSG par le passé, Alphonse Aréola a enfin trouvé un point de chute durable. La saison dernière, le Français s'est épanoui du côté de West-Ham bien qu'il ait été en concurrence avec Lukasz Fabianski et qu'il n'était pas le premier choix de David Moyes dans les buts des Hammers.

Si Alphonse Aréola était heureux et performant avec West-Ham, lorsqu'il jouait, le club londonien a également été satisfait de l'international français. A tel point que les Hammers ont pris la décision de conserver Alphonse Aréola. Le gardien de but de 29 ans va être acheté par le club de Premier League pour une somme comprise entre 10 et 15 millions d'euros. Les médias anglais évoquent une indemnité de 10 millions d'euros, tandis que RMC Sport avance un accord à 12 millions d'euros, le montant de l'option d'achat que détenait West-Ham.

Un contrat de cinq ans à West-Ham

En fin de contrat avec le PSG en juin 2023, Alphonse Aréola va donc enchaîner une deuxième saison dans un même club pour la première fois depuis la saison 2018-2019. Le transfert de l'international français est imminent et devrait être officialisé en ce début de semaine. Le salaire du Français a longtemps été un frein dans les négociations. West-Ham n'étant pas disposé à s'aligner sur le salaire qu'il gagne au PSG, à savoir environ 8 millions d'euros par an.

Pour autant, avec l'intérêt de Newcastle pour le portier français, les négociations ont repris de plus belle et les deux parties ont trouvé un accord, dont le montant n'a pas fuité pour le moment. En revanche, la durée du contrat est connue. Selon Sky Sports, Alphonse Aréola va s'inscrire dans le temps du côté de West-Ham puisqu'il va signer un contrat de cinq ans chez le club londonien.

A quelques mois de la Coupe du monde 2022, Alphonse Aréola va entamer une nouvelle étape dans sa carrière. Troisième gardien chez les Bleus derrière Hugo Lloris et Mike Maignan malgré son temps de jeu assez restreint la saison dernière, le futur ex gardien du PSG va désormais devoir batailler et déboulonner Fabiański pour le poste de numéro un chez les Hammers afin de totalement (re)lancer sa carrière.