PSG : Micoud charge Hakimi pour son comportement

L’ancien international français, Johan Micoud, a critiqué le comportement d’Achraf Hakimi lors du dernier match du championnat.

Sergio Ramos a vu rouge lors de la dernière rencontre du PSG. Mais, l’Espagnol n’a pas été le seul joueur parisien à perdre son son sang-froid face aux Rémois. Ca a aussi été le cas d’Achraf Hakimi. Le Marocain n’est resté sur le terrain que deux minutes et il a eu le temps de récolter un carton jaune.

A peine incorporé à la place de Pablo Sarabia, Hakimi est allé s’accrocher avec de nombreux joueurs adverses. Un comportement surprenant et qu’a révélé ce lundi Johan Micoud lors de l’émission de l’Equipe du Soir de la Chaine L’Equipe.

« Hakimi arrive et ça dégénère »

« Jouer le PSG, c’est devenu trop facile. Tu les provoques deux, trois fois et ils sortent du match, a commencé par souligner l’ancien milieu de terrain. Achraf Hakimi, il est entré, le premier contact qu’il y a et qui n’est pas très violent pourtant, il arrive de 15 mètres… Et là, ça dégénère ».

Micoud n’a pas été le seul observateur à souligner la nervosité des Parisiens quand les évènements contraires s’enchainent. Bixente Lizarazu, son ex-coéquipier en sélection, a aussi relevé cet état de faits.

A noter que depuis son arrivée en France, et en 55 matches joués, Hakimi a récolté 7 cartons jaunes et 1 rouge. L’expulsion c’était lors d’un Classique contre l’OM. C’est l’affiche qui attend les Parisiens la semaine prochaine en championnat. Le Marocain gagnerait à bien se tenir cette fois pour ne pas pénaliser son équipe.

D’un point de vue plus global, les Parisiens ont récolté 5 biscottes lors du match à Reims. C’est leur total le plus élevé de la saison. Ils en ont 24 en tout. C’est la 3e équipe la moins disciplinée du championnat derrière Ajaccio et Lille.