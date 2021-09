PSG-MHSC : Paris roi du money time, la bonne série se poursuit... les chiffres à retenir

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les principales stats à retenir après la rencontre PSG-MHSC (2-0).

Avec notre partenaire Opta Sports, focus sur les principaux chiffres à retenir :

Trois jours avant la réception de Manchester City en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est imposé sans forcer face à Montpellier (2-0) , samedi soir, au Parc des Princes. Les hommes de Mauricio Pochettino ont remporté leur 8e succès en autant de sorties depuis le début de la saison 2021-22 de Ligue 1. Costauds.

● Paris a remporté sa 6e réception consécutive de Montpellier en Ligue 1, établissant sa plus longue série de victoires face à cet adversaire dans l'élite. Le club de la capitale a même gagné chacun de ces 6 matches par au moins 2 buts d'écart et n'a connu que 2 plus longues séries de la sorte contre un même adversaire en L1 : contre St Etienne entre 1983 et 1990 (7) et contre Bastia entre 1984 et 2000 (9).

● Paris a remporté chacun de ses 8 premiers matches de Ligue 1 2021/22. Ce n'est que la 3e fois dans l'histoire de l'élite qu'une équipe affiche 100% de victoires à ce stade d'une saison après Paris en 2018/19 et l'Olympique Lillois en 1936/37.

● Paris a remporté son 10e match de Ligue 1 consécutif, une 1re depuis les 14 victoires d'affilée lors des débuts de Thomas Tuchel en août-novembre 2018.

● Montpellier est resté muet pour la 3e fois seulement en déplacement en Ligue 1 en 2021 (15 matches), après le 28 février à Reims (0-0) et le 22 janvier à... Paris (0-4).

● Paris a concédé seulement 0.35 xG contre Montpellier ce soir, son meilleur total lors d’un match de Ligue 1.

● Paris a marqué 5 buts dans les 5 dernières minutes de jeu en Ligue 1 cette saison, au moins 3 de plus que toute autre équipe dans l'élite.

● Idrissa Gueye a marqué 4 de ses 6 buts avec Paris en Ligue 1 de l'extérieur de la surface. Depuis son arrivée dans la capitale en 2019/20, seul Kylian Mbappé en a marqué autant dans l’élite parmi les joueurs du PSG.

● Angel Di Maria s'est montré décisif lors de ses 8 derniers matches contre Montpellier en Ligue 1 (5 buts, 3 assists), délivrant 1 passe décisive lors de chacun des 3 plus récents. Il n'y a que contre Nantes (10 fois) que l'Argentin s'est montré plus souvent décisif dans l'élite que contre le MHSC (8).

● Kylian Mbappé reste sur 13 tirs consécutifs sans marquer en Ligue 1, sa plus longue série de tentatives sans trouver le chemin des filets dans l'élite depuis août-septembre 2019 (16 tirs).

● Julian Draxler a marqué seulement 19 secondes après être entré en jeu contre Montpellier, devenant le remplaçant le plus rapidement buteur lors d’un match de Ligue 1 cette saison. A Paris, il est le plus rapide à trouver le chemin des filets en sortie de banc depuis Kevin Gameiro contre Evian TG le 8 décembre 2012 (17 secondes).