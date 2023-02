PSG - Mercato : Christophe Galtier donne sa version du fiasco Ziyech

Après la victoire face à Montpellier, Christophe Galtier est revenu sur le mercato hivernal du PSG et l'échec de la piste Hakim Ziyech.

Vainqueur de Montpellier, le Paris Saint-Germain a perdu gros avec les blessures de Kylian Mbappé et Sergio Ramos. Des blessures qui tombent mal à quinze jours du huitième de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich et encore plus après la fin de mercato ratée par le PSG avec les non signatures de Skriniar et Ziyech qui auraient pu aider à combler les pertes des deux joueurs blessés.

"La responsabilité n'incombe pas le PSG pour Ziyech"

Le cas le plus décevant est celui de l'international marocain dont le prêt est tombé à l'eau pour une histoire de mauvais documents à quelques minutes près. En conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur la non signature d'Hakim Ziyech lors du dernier jour du mercato, avouant à demi-mot sa déception de ne pas pouvoir compter sur un renfort dans le secteur offensif.

"On voulait remplacer numériquement le départ de Pablo Sarabia avec un joueur qui peut aussi évoluer sur le côté droit de notre attaque d’où Hakim Ziyech. Malheureusement, cela ne s’est pas fait. Mais c’est le mercato. Ce sont les aléas. Il faut l’accepter. Je tiens à préciser, de ce que j’ai vu, la responsabilité n’incombe pas le PSG dans le dossier Ziyech", a lancé l'entraîneur du PSG.

"Les jeunes auront leur mot à dire"

"Une pression sur le mois de février ? Automatiquement quand vous signez au PSG. Il y a une obligation de résultat. La Ligue des champions vous impose d'être prêts. On a des joueurs qui reviennent, on a eu une Coupe du monde. Il faut croiser les doigts pour les blessures. Je savais avant de venir qu'il y avait de la pression", a ajouté Christophe Galtier.

Au micro de Prime Vidéo, Christophe Galtier a été plus loin sur son analyse du mercato : "On a cet effectif-là. J’ai un effectif de qualité, les jeunes vont avoir leur mot à dire dans cette deuxième partie de saison. Évidemment, dans un calendrier chargé, il faut faire attention aux blessures et à la fatigue. Je suis satisfait de l’effectif que l’on avait en début de saison. Malheureusement, on aurait pu le renforcer à la suite du départ de Pablo Sarabia mais on a pas pu le faire".

"Evidemment qu’on aurait aimé avoir un offensif de plus mais on va travailler avec les joueurs disponibles. A mon avis il y aura beaucoup de milieux de terrain !", a enfin ajouté l'entraîneur du PSG entre deux sourires au micro de Canal Plus. La déception est palpable du côté du Paris Saint-Germain, mais il faudra désormais faire sans Ziyech pour la fin de saison et cela va obliger Christophe Galtier à se creuser la tête en cas d'absence de l'un des membres de la MNM.