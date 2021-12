PSG : Le meilleur centre de formation au monde ? Cabaye en rêve !

Après une brillante carrière de joueur (48 sélections et 4 buts en équipe de France, trois titres de champion de France, une Coupe de France et deux sacres en Coupe de la Ligue), Yohan Cabaye a pris sa retraite en 2020.

Mais l'ancien joueur du PSG, de 2014 à 2015, n'a pas mis longtemps avant de se reconvertir. Il y a six mois, il a été nommé directeur-technique du PSG. Ce vendredi, il a accordé un entretien à nos confrère du Parisien dans lequel il évoque de nombreux sujets concernant le centre de formation du club parisien.

Il explique tout d'abord comment il a rejoint le PSG : « Leonardo m'a contacté en fin de saison dernière pour savoir ce que je voulais faire de mon après-carrière. Il m'a proposé le projet et j'ai tout de suite été emballé. Le rôle qu'on m'a confié, c'est de m'occuper de toute la coordination sportive, de la préformation à la formation. »

Yohan Cabaye revient également les situations de Xavi Simons et Edouard Michut, qui ont quitté le groupe professionnel pour réintégrer les équipes de jeunes mais sans en évoquer la raison : « Je mettrais simplement en avant leur comportement exemplaire quand ils sont sur le terrain. Je les félicite pour leur investissement. Ce sont des bonnes personnes, et ils le montrent tous les jours. »

L'article continue ci-dessous

Interrogé sur la perte de nombreux joueurs formés au club (Coman, Nkunku, Kouassi), Yohan Cabaye ne s'en inquiète pas et se montre même très ambitieux : « Cela prouve qu'on a de très bons joueurs et qu'à la base notre cellule de recrutement travaille vraiment bien. Aujourd'hui, on se focalise sur la progression des joueurs. C'est le cœur du projet. Si on peut les faire grandir chez nous… On n'empêchera pas les clubs étrangers de vérifier ce qu'on fait ici, parce que la réputation du centre de formation du PSG est très bonne, et notre objectif est d'être l'un des meilleurs centres du monde. »

Enfin, Yohan Cabaye évoque la possibilité de prêter plusieurs jeunes du PSG afin qu'ils puissent s'aguerrir : « Voyez Junior (Dina Ebimbe). Il a fait deux saisons consécutives en prêt (au Havre puis à Dijon), il a bien progressé, il a eu du temps de jeu, aujourd'hui, il revient et est intégré à l'effectif constamment. À l'époque, Rabiot était parti six mois à Toulouse avant de revenir, ça peut être une solution. »