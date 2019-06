PSG, Mbappé ne ferme pas la porte à la MLS

En pleine tournée aux Etats-Unis, l'attaquant français n'a pas fermé la porte à une aventure en MLS plus tard dans sa carrière.

Kylian Mbappé profite de ses vacances aux Etats-Unis pour jauger sa notoriété Outre-Atlantique. Après avoir assisté aux NBA Finals entre les Golden State Warriors et Toronto, où encore avoir passé du temps avec Lebron James et avoir donné le coup d'envoi d'un match de baseball, l'attaquant du PSG poursuit ses vacances à Los Angeles. Forcément, Kylian Mbappé est très sollicité par les médias américains qui veulent en savoir plus sur son avenir.

Il faut dire que Kylian Mbappé est à la une des journaux en Europe. Après sa déclaration lors des trophées UNFP, plusieurs interprétations ont été faites dont celle menant à un départ de la capitale française cet été, d'autant plus que le lui fait les yeux doux. Mais tout porte à croire que le ne lâchera pas sa pépite cet été, ni aux Merengue, ni à personne d'autre. En revanche, Kylian Mbappé a avoué qu'il n'était pas contre un départ vers la plus tard dans sa carrière.

Mbappé a encore de belles années en Europe

Dans une interview accordée à ESPN, Kylian Mbappé a évoqué la possibilité de jouer un jour en MLS à l'image de plusieurs grandes stars européennes : "Nous ne pouvons pas savoir ce qu’il va se passer dans le monde du football. De grands joueurs tels que Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, sont allés aux Etats-Unis après avoir fait carrière en Europe. Quand je serai plus vieux, peut-être que j’y réfléchirai".

Bien évidemment, à l'image des joueurs cités par Kylian Mbappé comme Zlatan Ibrahimovic, le Français pense très certainement à rejoindre la MLS en fin de carrière où tout du moins une fois qu'il aura bien dépassé la trentaine d'années. Autant dire qu'il a encore du temps devant lui avant de penser à un déménagement Outre-Atlantique puisque du haut de ses 20 ans, Kylian Mbappé a encore de nombreuses belles années devant lui en Europe.

Une chose est sûre, son avenir proche devrait être au PSG, comme l'a confirmé Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de Football : "Il souhaite être davantage impliqué dans notre projet pour grandir avec l'équipe, le club. Mais je lui ai expliqué que les responsabilités, ça ne se demande pas. Il faut aller les chercher, parfois même les arracher. On n'attend pas, on provoque. Comme il est très intelligent, je suis sûr qu'il a compris. (...) Est-ce qu'il sera toujours au PSG l'an prochain ? Je ne suis pas sûr à 100% mais à 200% ! Je ne lâcherai pas ce joueur "'dingue'".