PSG, "Mbappé est plus éloigné que jamais du Real Madrid" après ce triplé

Grâce à son triplé contre le Barça, Jorge Valdano estime que Mbappé a toutes les cartes en mains pour obtenir ce qu’il souhaite du PSG.

Et si le destin de Kylian Mbappé au PSG avait connu un nouveau tournant mardi soir sur la pelouse du FC Barcelone ? Pour Jorge Valdano, ancien joueur et directeur sportif du Real Madrid, le triplé inscrit par l’attaquant français a considérablement redistribué les cartes dans l’avenir de Mbappé. En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, le champion du monde 2018 n’a toujours pas pris de position concernant une prolongation ou non avec le club parisien. Il l’a d’ailleurs répété après la large victoire contre le Barça (4-1).

"La question revient souvent. Ce serait "con" de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais... Je laisse parler, je n’écoute pas trop ce que les gens disent sur mon avenir, a-t-il concédé sur RMC Sport. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici, je suis encore plus heureux avec ce genre de matches."

Du côté du Real Madrid, la déroute de l’ennemi catalan a bien évidemment été accueillie avec le sourire mais le triplé de Mbappé ne semble pas avoir fait des heureux chez les Merengue. Présent sur la Onda Cero pour debriefer la rencontre, Valdano a presque tiré une croix sur l’attaquant français.

"Il a de la personnalité pour montrer toute sa classe dans les matchs importants. Je pense qu'après ce match, Mbappé est plus éloigné du Real Madrid que jamais. Vous pouvez demander 30 millions d'euros dans le contrat, le même que reçoit Neymar, et ces valeurs ne peuvent être données que par le PSG. Je ne les (les dirigeants parisiens) vois pas, maintenant, très intéressés à l’idée de le remplacer contre Messi."

Considérant que le Français avait changé l’échelle des valeurs mardi soir, l’ancien directeur sportif du Real Madrid « conseille » à Florentino Perez de se tourner vers un autre buteur prodige, à savoir Erling Haaland.

“Mbappé est plus complet que Haaland, mais je pense que le Real Madrid a besoin d’un buteur comme le Norvégien. Haaland est le Mario Kempes du 21e siècle."

Considérant le Real Madrid comme un rêve d’enfance, Mbappé succombera-t-il aux sirènes madrilènes ou poursuivra-t-il l’aventure au PSG ? Le mystère demeure entier.