PSG : Mbappé connait la gravité de sa blessure

Sorti sur blessure juste après la pause contre Bruges, Mbappé ne souffre que d’un simple traumatisme à l’orteil.

Il avait déjà quitté prématurément le rassemblement de l’équipe de France et il en a fait de même mercredi soir sur la pelouse belge du FC Bruges.

Peu de minutes après le retour des vestiaires, Kylian Mbappé s’est écroulé au milieu du terrain, après un choc avec Stanley N’Soki. Se tordant de douleur, il a directement fait le geste d’un changement précoce.

Sorti en boitant et aidé par le staff médical du PSG, l’attaquant français n’inspirait pas grande confiance sur son état de santé et Mauricio Pochettino envisageait même une cheville tordue, même si le coach parisien préférait attendre les examens pour véritablement tirer la sonnette d’alarme.

"Mbappé s'est tordu la cheville, il avait déjà des problèmes aux deux chevilles. On va voir demain (jeudi) si on peut avoir des nouvelles plus précises", avait expliqué Mauricio Pochettino après la rencontre.

L’Argentin peut souffler puisque les examens passés ce jeudi à Paris ont minimisé la gravité de la blessure de Mbappé d’après Le Parisien et confirmé par Goal. Plutôt qu’une torsion, il en ressort qu’il souffre finalement d’un traumatisme du gros orteil du pied gauche après avoir reçu un coup.

Incertain pour l'OL

Ce verdict est a priori rassurant puisqu’il écarte toute lésion mais ne met pas fin à la possibilité d’une absence pour le choc contre l’Olympique Lyonnais, dimanche au Parc des Princes.

Un nouveau point doit être fait, vendredi, entre le joueur et l’ensemble du staff de Pochettino afin de connaitre les véritables sensations du joueur.

Aucune décision concernant sa présence dominicale ne sera prise avant demain et surtout aucun risque non plus pour l’attaquant qui avait été touché au mollet le 1er septembre dernier avec les Bleus, et qui n’avait repris la compétition que samedi dernier, face à Clermont.

Egalement touché à Bruges, Georginio Wijnaldum devrait bien être présent face à Lyon. Remplacé par Julian Draxler en Belgique, le milieu de terrain néerlandais a ressenti une douleur à la cheville qu’il s’était tordue lors du rassemblement avec les Pays-Bas.