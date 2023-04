PSG : Mbappé absent de l'entraînement, fin de saison pour Mukiele

Ce mardi, Kylian Mbappé était absent de l'entraînement du PSG tandis que Nordi Mukiele a annoncé son forfait pour le reste de la saison.

Le Paris Saint-Germain a repris sa marche en avant en championnat. Après deux défaites de rang contre Rennes et Lyon, le club de la capitale a renoué avec le succès samedi sur la pelouse de Nice (2-0). De quoi aborder plus sereinement la fin du championnat, avec 6 points d'avance sur son dauphin le RC Lens. Mais ce mardi, Christophe Galtier a dû composer avec plusieurs absences à l'entraînement.

Mbappé absent de l'entraînement

Comme l'indique L'Équipe, Kylian Mbappé ne faisait pas partie du groupe présent au Camp des Loges pour la reprise après deux jours de repos. Touché à une hanche avant la rencontre face aux Aiglons, l'international français est resté aux soins.

Le champion du monde 2018 n'était pas le seul absent notable à l'entraînement. Neymar et Presnel Kimpembe, qui ne devraient pas rejouer avant la saison prochaine, n'étaient pas non plus présents. Tout comme Renato Sanches, sorti après seulement 10 minutes de jeu contre Nice et qui souffre d'une lésion à l'adducteur droit qui l'éloignera des terrains pendant prêt d'un mois, de quoi poursuivre sa première saison cauchemardesque dans la capitale française.

Fin de saison pour Mukiele

Toujours au rayon des mauvaises nouvelles, Nordi Mukiele a de son côté annoncé que sa saison 2022-2023 étaient officiellement terminée. Déjà absent depuis un mois, l'international français a expliqué sur ses réseaux que sa tentative de retour précipité avait entraîné une nouvelle blessure. "Je suis évidemment déçu de devoir manquer le reste de la saison, mais ma santé et mon rétablissement à long terme sont ma priorité absolue. Je vais travailler dur pour revenir plus fort la saison prochaine", a notamment écrit le défenseur parisien.