PSG, mauvaise nouvelle pour un cadre

Le Paris Saint-Germain pourrait faire sans l’un de ses cadres lors des prochaines échéances.

Après sa qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions mardi face à la Real Sociedad, le PSG fait son retour en Ligue 1 ce weekend. Le club parisien affronte dimanche le Stade de Reims pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Un match qu’il pourrait disputer sans l’un de ses cadres qui devrait étirer sa durée d’indisponibilité.

Marquinhos gêné par des pépins physiques

Cela fait un bon moment que Luis Enrique ne joue plus tous ses titulaires en défense. La faute surtout à l’indisponibilité du capitaine, Marquinhos. La dernière apparition du défenseur brésilien avec le PSG remonte à la rencontre contre le FC Nantes le 17 février dernier (victoire 2-0, ndlr). Depuis lors, Marquinhos a disparu des radars.

Blessé au mollet, le Brésilien a manqué les rencontres contre le Stade Rennais et l’AS Monaco. Présent dans le groupe du PSG contre la Real Sociedad, Marquinhos n’a pas non plus joué mardi face aux Basques en raison d’un problème à la veille du match. De retour pourtant à l’entrainement, l’ancien joueur de l’A S Roma pourrait manquer un nouveau match avec le Paris Saint-Germain.

Une indisponibilité prolongée pour Marquinhos ?

Dans son édition du jour, L’Equipe confirme que Marquinhos a été jugé trop juste contre la Real Sociedad après avoir ressenti une nouvelle douleur la veille du match. Ce qui a obligé Luis Enrique à se passer de lui, mardi. Mais en plus de ça, l’entraineur espagnol devrait faire encore sans son capitaine, placé dans un programme adapté, dimanche face à Reims à en croire le journal.

L’indisponibilité prolongée de Marquinhos vient s’ajouter à la longue liste de forfaits enregistrés par le PSG en défense cette saison. Le club parisien a notamment évolué sans les joueurs comme Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, toujours indisponibles et Nuno Mendes qui a lui, fait son retour récemment.