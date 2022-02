PSG : Mauricio Pochettino réagit à la rumeur Zinedine Zidane

Mauricio Pochettino n'a pas été épargné par les critiques et par les rumeurs depuis son arrivée au PSG. En ce début de saison, des noms ont même circulé pour prendre la succession de l'Argentin sur le banc de touche du club de la capitale. Le nom qui ressort le plus souvent n'est autre que celui de Zinedine Zidane. Au moment où Manchester United a limogé Ole Gunnar Solskjaer, des rumeurs en Angleterre, en Espagne et en France annonçaient un jeu de chaise musicale dans lequel Mauricio Pochettino serait retourné en Angleterre et Zinedine Zidane au PSG.

"Quand on assume le poste d’entraîneur du PSG, on prend ce qui va avec en termes de rumeurs"

Si l'ancien entraîneur du Real Madrid ne rejoindra pas le club de la capitale avant la fin de la saison actuelle, rien ne dit que Mauricio Pochettino sera encore là la saison prochaine. L'Argentin devra réaliser un très beau parcours européen pour sauver sa tête et malgré cela, si Zinedine Zidane est intéressé par le poste, il risque d'en faire les frais. A quelques jours du choc contre le Real Madrid, Mauricio Pochettino a accordé une interview à la Cadena Ser dans laquelle il a commenté la rumeur Zinedine Zidane au PSG, conscient qu'il y aura toujours des rumeurs dans le monde du football.

"Zinedine Zidane au PSG ? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire. Zinedine Zidane est un grand entraîneur, il l’a déjà démontré au Real. Il peut donc le faire partout. Il faut poser la question à notre directeur sportif, notre président. Quand Zidane était au Real, combien de rumeurs sur son successeur j’ai vu en Angleterre. Quand on assume le poste d’entraîneur du PSG, on prend ce qui va avec en termes de rumeurs", a expliqué Mauricio Pochettino.

"Les entraîneurs sont les plus facilement critiquables"

Entraîner le Real Madrid ? Je vais étape par étape, comme Cholo. Nous devons profiter des moments présents, nous ne pouvons pas penser à demain. Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons aujourd'hui. Le football dispose de nous, il nous emmène où il veut. Il y a parfois des choses imprévisibles, elles ne sont pas entre nos mains et nous l'acceptons. Nous nous donnons à 100% pour le club dans lequel nous sommes maintenant. Pour nous, les 200% sont axés sur le fait d'apporter de la joie au PSG et aux fans, qui l'attendent. Je suis totalement concentré sur le PSG", a ajouté le technicien argentin.

Mauricio Pochettino est conscient que les critiques font partie du jeu : "Chaque projet pose une fondation. Quand tu es coach, si tu ne gagnes pas, il n'y a pas le temps sauf dans certains clubs, où ils te donnent les outils et les gens pour créer une belle structure, un projet, comme c'est le cas à City avec Guardiola ou Liverpool avec Klopp. Le reste d'entre nous, nous pensons plus au jour le jour. Nous travaillons avec l'idée que nous allons être là pendant 10 ans, mais en étant conscients des règles du jeu. Si vous ne gagnez pas, vous ne pourrez pas durer dans le temps".

"Rien ne change pour moi, le travail est le même, ce qui change c'est l'exposition médiatique. Il ne faut pas se laisser affecter par tout ça. Nous avons une bonne relation avec la presse, les journalistes sont sympathiques. L'entraîneur du PSG est une cible parfaite pour tout le monde. Quand je regarde Tuchel, Emery, Ancelotti.... C'est finalement la partie la plus faible, nous sommes toujours les entraîneurs, les plus facilement critiquables, ceux qui portent le plus de frustration", a ajouté l'entraîneur du Paris Saint-Germain.